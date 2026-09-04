Nêu gương bằng kết quả cụ thể

Quán triệt nghị quyết phải được chuyển hóa thành hành động và có kết quả cụ thể. Đó là yêu cầu nổi bật tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng 3-9: mỗi chủ trương phải sớm đi vào cuộc sống bằng những chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, rõ trách nhiệm và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giai đoạn có ý nghĩa quyết định chính là tổ chức thực hiện; giá trị của văn kiện phải được thể hiện ở khả năng giải quyết những vấn đề của thực tiễn, tạo ra những chuyển biến mà nhân dân có thể cảm nhận được.

Đây cũng chính là tinh thần nổi bật trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Dám nghĩ thể hiện bản lĩnh, dám làm thể hiện tinh thần tiên phong, dám chịu trách nhiệm thể hiện trách nhiệm chính trị. Nhưng nếu điểm nghẽn vẫn còn nguyên, dự án vẫn đình trệ, thủ tục vẫn kéo dài, những vấn đề bức xúc của người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết thì hành động chưa đi đến đích.

Đích đến của trách nhiệm công phải là kết quả công. Bởi vậy, yêu cầu chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả rất đáng chú ý. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ đầu mối chịu trách nhiệm, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm và dữ liệu kiểm chứng. Không thể lấy số lượng văn bản, cuộc họp hay báo cáo thay cho những chuyển biến thực tế.

Người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả; trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng. Nêu gương không phải là chọn phần an toàn cho mình mà là dám nhận phần khó về mình để mở đường cho công việc chung. Tuy nhiên, không thể chỉ kêu gọi cán bộ phải “dám”.

Muốn cán bộ dám làm phải tạo điều kiện để họ làm được. Với những việc mới, khó, chưa có tiền lệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu có thể thí điểm có kiểm soát; bảo vệ người dám nghĩ, dám làm nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Cách tiếp cận ấy vừa khuyến khích hành động, vừa giữ vững kỷ luật và trách nhiệm giải trình.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, nêu gương còn phải được thể hiện bằng năng lực giải quyết vấn đề và tạo ra kết quả. Đất nước hướng tới mục tiêu phát triển cao, trong khi còn không ít điểm nghẽn, nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ phải giải quyết. Chính ở những nơi ấy, tinh thần tiên phong, gương mẫu càng phải được thể hiện rõ.

Thực tiễn tại TPHCM đang cho thấy tinh thần này có thể được chuyển hóa thành những cơ chế quản trị rất cụ thể. Việc triển khai Luật Phát triển đô thị và tiếp tục phân cấp cho cơ sở chính là trao thêm không gian và thẩm quyền để giải quyết công việc ngay tại nơi gần dân, gần doanh nghiệp nhất.

Nhưng trao quyền phải đi cùng trách nhiệm. TPHCM triển khai đánh giá cán bộ theo KPI (chỉ số đánh giá hiệu suất công việc) gắn nhiệm vụ với sản phẩm đầu ra, chính là chuyển mạnh từ câu hỏi “đã làm những gì?” sang câu hỏi quan trọng hơn: “đã làm được gì?”.

Việc xây dựng TPHCM không ma túy cũng thể hiện rất rõ logic quản trị bằng kết quả. Một phường, xã có thể tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều kế hoạch, triển khai nhiều đợt cao điểm nhưng điều người dân quan tâm cuối cùng không phải là số cuộc họp hay số văn bản đã ban hành. Điều người dân cần biết là khu phố của mình có thực sự an toàn hơn không, ma túy có thực sự được đẩy lùi hay không.

Tương tự, một thể chế mới về phát triển đô thị chỉ thực sự phát huy giá trị khi giúp tháo gỡ được những điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, nguồn lực và tổ chức thực hiện; khi những cơ hội phát triển được biến thành dự án, việc làm và chất lượng sống tốt hơn cho người dân.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị đã khép lại trong một buổi, nhưng công việc thực sự để đưa các chủ trương mới vào cuộc sống lại bắt đầu từ đó. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc đã rõ phải làm ngay, việc thuộc thẩm quyền phải quyết định; mỗi văn kiện phải được chuyển thành những việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm và được kiểm chứng bằng kết quả.

Sau quán triệt phải là hành động. Sau hành động phải có kết quả. Và kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận và đánh giá. Dám nhận việc khó, dám tháo gỡ điểm nghẽn, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm đến cùng và làm ra những kết quả cụ thể cho đất nước, cho nhân dân - đó chính là cách thuyết phục nhất để mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong kỷ nguyên mới.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG