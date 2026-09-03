Quỹ đạo cho tăng trưởng 2 con số

Ngày 2-9-1945 mở ra quyền tự quyết của dân tộc ta. 81 năm sau, ý nghĩa của độc lập không chỉ ở chủ quyền, mà còn ở khả năng lựa chọn con đường phát triển và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Từ đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế quy mô trên 500 tỷ USD, hội nhập sâu rộng toàn cầu. Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030 thể hiện khát vọng rút ngắn khoảng cách phát triển, làm nền tảng để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,9%. Nền kinh tế đã có đà, nhưng để bảo đảm đích đến không chỉ đòi hỏi chạy nhanh hơn mà phải tạo dựng một quỹ đạo phát triển mới dựa trên năng suất, doanh nghiệp và năng lực thực thi. Nếu tăng trưởng 2 con số chỉ dựa vào thâm dụng vốn, tín dụng và khai thác nguồn lực, nền kinh tế sẽ phải trả giá bằng lạm phát, nợ xấu và ô nhiễm.

Tốc độ chỉ bền vững khi đi cùng năng suất. Mỗi đồng vốn phải sinh ra nhiều giá trị hơn, mỗi giờ lao động phải được hỗ trợ bởi công nghệ tốt hơn, mỗi tài nguyên phải mang hàm lượng tri thức cao hơn. Do đó, mục tiêu tăng trưởng 2 con số yêu cầu chuyển đổi mô hình từ gia công sang thiết kế và làm chủ chuỗi giá trị. Doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng năng lực quản trị, công nghệ và thương hiệu. Không nghị quyết nào tự tạo ra GDP, nhưng tạo ra cơ chế.

Tăng trưởng chỉ hiện hữu khi doanh nghiệp quyết định đầu tư, ngân hàng giải ngân, dòng điện cấp đúng hợp đồng và lô hàng thông quan thông suốt. Điều doanh nghiệp cần lúc này là niềm tin: hồ sơ xử lý đúng hạn, dự án khả thi tiếp cận được vốn, và cán bộ dám làm đúng được bảo vệ. Niềm tin ấy sẽ biến dòng tiền nằm yên thành vốn đầu tư thực tế.

Chúng ta đã có nhiều quyết sách về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách pháp luật và chuyển đổi số. Khâu quyết định hiện nay là thực thi. Cần thiết lập “luồng xanh tăng trưởng” cho các dự án có thị trường, năng lực và sức lan tỏa rõ ràng. Đây không phải đặc quyền, mà là cam kết xử lý nhanh trên tiêu chí công khai và giám sát bằng dữ liệu. Đặc biệt, trách nhiệm không thể hòa tan. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và sản phẩm. Trong bối cảnh cạnh tranh theo ngày, thủ tục kéo dài sẽ làm mất cơ hội đầu tư. Tốc độ xử lý của bộ máy chính là thành tố trực tiếp tạo nên năng suất quốc gia.

Tăng trưởng 2 con số không phải cuộc chạy đua để có một con số đẹp trong báo cáo. Đích đến phải là năng lực sản xuất cao hơn, doanh nghiệp Việt Nam mạnh hơn, việc làm tốt hơn và ngân sách có thêm nguồn lực đầu tư vào giáo dục, y tế, hạ tầng và an sinh. Tăng trưởng chỉ thật sự có ý nghĩa khi thành quả được chuyển hóa thành cơ hội phát triển và chất lượng sống của người dân.

Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nhắc chúng ta rằng, mỗi bước ngoặt phát triển đều đòi hỏi khả năng tự đổi mới. Đổi mới năm 1986 giải phóng sức sản xuất bằng việc tháo bỏ những ràng buộc của cơ chế cũ. Còn hiện nay phải giải phóng năng suất bằng thể chế minh bạch, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp sáng tạo và nguồn nhân lực có kỹ năng.

Việt Nam có thể “chạm tay” vào đích tăng trưởng 2 con số, nhưng không bằng cách chạy nhanh hơn trên quỹ đạo cũ. Chúng ta phải mở một quỹ đạo mới, nơi tri thức thay dần tài nguyên, năng suất thay dần mở rộng đầu vào và trách nhiệm thay cho sự trì hoãn. Khi khát vọng quốc gia gặp được năng lực thực thi và niềm tin kinh doanh, tăng trưởng 2 con số không chỉ là một đỉnh cao ngắn hạn, mà trở thành bước khởi đầu của hành trình tiến tới năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

GS-TS TRẦN THỌ ĐẠT