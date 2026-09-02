Tâm thế mới, khí thế mới

Niềm vui Tết Độc lập, cùng sự hân hoan đón nhận các quyết sách mang tính đột phá - Luật Phát triển đô thị, như đang khơi dậy sức mạnh của truyền thống hào hùng, tiềm năng và khát vọng đi lên của Đảng bộ, chính quyền và người dân Thành phố mang tên Bác.

81 năm, từ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945, khí phách, bản lĩnh và sức sống của dân tộc luôn được khẳng định trong mọi hoàn cảnh, trong gian khó, ác liệt phải hy sinh nhiều máu xương của thời chiến tranh vệ quốc, hay những thử thách không kém phần khốc liệt của thời hòa bình xây dựng. Niềm tự hào về truyền thống quật cường của dân tộc luôn cháy mãi không nguôi, thôi thúc nhịp bước đi lên đối với các thế hệ tiếp nối.

Trong bối cảnh của tình hình thế giới đầy biến động, phức tạp, khó lường, sự khẳng định đường hướng phát triển của đất nước có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi phát huy sức mạnh đại đoàn kết đưa đất nước trở nên hùng cường, giàu mạnh, đủ sức bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập thành công và giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nêu mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Hành trình hiện thực hóa các mục tiêu lớn lao ấy đòi hỏi sự tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực quản trị đất nước, thực hiện cho được các đột phá chiến lược, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, với mức tăng trưởng 2 con số.

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới khẳng định: Tạo điều kiện thúc đẩy TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI; nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.

Luật Phát triển đô thị vừa được kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua, mở ra nhiều cơ hội mới cho TPHCM. Với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh hơn, tạo cơ chế để thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và huy động tối đa nguồn lực; mở ra không gian thử nghiệm chính sách và mô hình kinh tế mới; nâng tốc độ, hiệu quả thực thi, tạo đường băng cho TPHCM vươn lên cạnh tranh, sánh vai với các siêu đô thị hàng đầu châu Á.

Để chính sách, pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chỉ thị 22-CT/TU của Thành ủy TPHCM đặt ra yêu cầu tổ chức thi hành luật phải chủ động, quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả. UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai và phát động đợt thi đua cao điểm toàn thành phố thực hiện Chiến dịch 30 ngày đêm hành động thần tốc với trọng tâm là xây dựng hoàn thiện và ban hành kịp thời toàn bộ các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị theo hướng dễ tiếp cận, dễ thực hiện, nhằm đưa nhanh các cơ chế đặc thù, vượt trội vào thực tiễn.

Trong dịp này, UBND TPHCM đã tổ chức khánh thành và khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội với nguồn vốn huy động lớn nhằm tăng tốc phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Với tâm thế mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM như đang ở thế tiến công nhằm chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, thành tựu mới, xứng đáng với lịch sử vinh quang, với Thành phố Anh hùng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 luôn nhắc nhở và nâng bước chúng ta.

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