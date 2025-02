Nỗ lực vì sứ mệnh đặc biệt

Sau khi Báo SGGP đăng loạt bài “Quả ngọt từ xã hội hóa giáo dục, y tế ở TPHCM”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng (ảnh), Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã có một số trao đổi về những kế hoạch trọng tâm của ngành trong năm 2025.

Tiệm cận trình độ y học thế giới

PHÓNG VIÊN: Ông đánh giá thế nào về sự phát triển cũng như việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân của hệ thống y tế TPHCM thời gian gần đây?

PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG: Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố với những nghị quyết và chính sách đặc thù cho ngành y tế, cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên, hệ thống y tế thành phố từng bước được củng cố và phát triển toàn diện từ y tế dự phòng, y tế cơ sở đến y tế chuyên sâu.

Nhiều công trình xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các bệnh viện (BV) đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế được hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả. Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, nay đã có nhiều cơ sở y tế mới cùng hạ tầng hiện đại như BV Nhi đồng Thành phố, BV Truyền máu và Huyết học, và sắp khởi công xây dựng Trung tâm Cấp cứu 115, BV Chấn thương…

Bên cạnh đó là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiện đại sẽ được hoàn thành trong năm 2025. Tất cả đang dần khắc họa nên một cụm y tế chuyên sâu hoàn chỉnh đầu tiên trên cả nước - một mô hình khu y tế tập trung thường chỉ thấy tại các nước có hệ thống y tế phát triển.

Song song đó, nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu, tiên tiến đã và đang được các BV trên địa bàn TPHCM triển khai và mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều kỹ thuật y tế sánh ngang tầm các nước có nền y học phát triển, trở thành điểm đến để học hỏi, nâng cao chuyên môn cho nhiều y, bác sĩ từ các nước trong khu vực và trên thế giới như: can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim, phẫu thuật nội soi robot, can thiệp bào thai… Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín công nhận các chuẩn xuất sắc về chuyên môn trong lĩnh vực đột quỵ, hỗ trợ sinh sản, can thiệp và phẫu thuật tim bẩm sinh trẻ em, điều trị suy tim… cho các BV ở thành phố.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TPHCM trong năm nay là gì, thưa ông?

Từ thực tiễn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thành phố, ngành y tế cũng tiếp tục xây dựng các đề án mới trình UBND TPHCM xem xét, phê duyệt trong năm 2025 như: đề án Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân thành phố và một số giải pháp góp phần tăng tỷ suất sinh, đề án Phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng và thí điểm các loại hình nhân viên y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố, đề án Chuẩn hóa công tác y tế học đường…

Những hoạt động này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài, góp phần đưa TPHCM trở thành điểm sáng trong lĩnh vực y tế của khu vực ASEAN.

Ngành y tế thành phố đề ra 9 nhóm hoạt động trọng tâm với 50 hoạt động cụ thể cần được triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2025 như: sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực phòng, chống dịch và phát triển y tế cộng đồng; phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp; phát triển y tế chuyên sâu; nâng cao năng lực quản lý tài chính và tự chủ bệnh viện; hoạt động cung ứng thuốc, thiết bị y tế; chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đưa vào hoạt động hàng loạt công trình hiện đại

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của thành phố, ngành y tế có những hoạt động nào chào mừng các sự kiện này?

Năm 2025, chúng ta kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Ngành y tế kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2025), riêng Sở Y tế TPHCM kỷ niệm 50 năm thành lập (10-11-1975 - 10-11-2025).

Ngành y tế thành phố đã có 7 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu để chào mừng, có thể kể đến như: khánh thành và đưa vào hoạt động hiệu quả 3 BV ở khu vực cửa ngõ (Đa khoa khu vực Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi). Đây là những dự án y tế quan trọng, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm 2025, bên cạnh các công trình cải tạo nâng cấp 146 trạm y tế, khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM giai đoạn 2, nhiều công trình xây mới, cải tạo nâng cấp các BV quận, huyện, trung tâm y tế, ngành y tế còn khởi công xây dựng mới cơ sở 2 của Trung tâm Cấp cứu 115, BV Chấn thương, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm… tại Cụm Y tế chuyên sâu Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Kế đến là các chương trình, đề án như: chương trình Nâng cao sức khỏe tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân TPHCM, đề án Y tế thông minh, đầu tư xây dựng cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên, đề án Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện của TPHCM theo hướng chuyên nghiệp, đề án Phát triển hệ thống y tế TPHCM trở thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN và chương trình Thành phố nghĩa tình - hỗ trợ toàn diện ngành y tế tỉnh Trà Vinh.

Ngành y tế thành phố có những giải pháp gì để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thực sự thay đổi?

Trước hết, ngành y tế sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động mang tính sáng tạo đã được chứng minh tính hiệu quả qua thực tiễn như: triển khai X-quang có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đo điện tâm đồ có tích hợp AI tại các trạm y tế cách xa trung tâm thành phố; tăng cơ số thuốc cho trạm y tế; triển khai nhiều phòng khám đa khoa vệ tinh của các BV đặt tại trạm y tế nơi đông dân cư và cách xa BV quận, huyện… cho đến duy trì và phát triển mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh, báo động đỏ liên viện trong công tác cấp cứu người bệnh, phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, ngành xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế xem xét bổ sung các loại hình nhân viên y tế hiện rất cần cho các địa phương giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, ngành y tế TPHCM tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, định hướng phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực y tế (AI, robot, in 3D…).

Ngành y tế thành phố cũng tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các BV, đẩy nhanh tiến độ triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, đẩy nhanh lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tiến đến kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh giữa các cơ sở y tế với nhau, vừa góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh vừa tránh lãng phí nguồn lực.

Năm 2025, ngành y tế TPHCM tiếp tục xác định rõ những việc cần làm để cùng với thành phố bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trước mắt, các BV cần tập trung nguồn lực phát triển trên thế kiềng 3 chân: nâng cao năng lực quản trị giúp BV tự chủ tài chính bền vững; không ngừng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, thu hẹp dần khoảng cách với các nước có hệ thống y tế phát triển và phấn đấu đạt các chuẩn quốc tế về chất lượng BV, chuẩn xuất sắc về kỹ thuật chuyên sâu PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG

