“Nổ” quen biết Bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt 150 triệu đồng

Ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Cao Sang (SN 1973, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Cao Sang

Theo đó, lúc 11 giờ 30 ngày 23-12, tại một quán cà phê ở tổ 9, ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương (TP Phú Quốc), Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy, Công an TP Phú Quốc phối hợp với Công an xã Cửa Dương bắt quả tang Nguyễn Cao Sang đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông T.Q.L. (ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc).

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận vào ngày 15-12, Sang biết việc ông L. bị lực lượng Công an TP Phú Quốc phát hiện hành vi vận chuyển khoáng sản và bị tạm giữ 2 xe ô tô tải nên đã chủ động liên lạc với ông L.. Sang “nổ” quen biết lãnh đạo Công an TP Phú Quốc và Bộ Công an, sẽ lấy xe ra cho ông L..

Ngày 20-12, Sang hẹn ông L. ra quán cà phê nói trên để thỏa thuận số tiền lo cho công an là 150 triệu đồng và cam kết trong vòng 3 ngày sẽ lấy xe ra. Sang nhận tiền cọc trước 5 triệu đồng và ghi biên nhận có cam kết sẽ lấy được xe ra. Đến trưa 23-12, Sang đến quán cà phê như đã hẹn gặp L. nhận số tiền còn lại thì bị Công an TP Phú Quốc bắt quả tang cùng vật chứng.

Sang thú nhận không quen biết với lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Kiên Giang hay Công an TP Phú Quốc. Bản thân Sang đang nợ nần nhiều người nên đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với L. để có tiền trả nợ.

THÀNH NHƠN