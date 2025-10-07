Đa phương tiện

Infographic / Longform

NOBEL Y HỌC 2025 - Vinh danh khám phá “phanh an toàn” của hệ miễn dịch

NOBEL Y HỌC 2025 - Vinh danh khám phá “phanh an toàn” của hệ miễn dịch

SGGPO
nobel-6-10-2025.jpg
Tin liên quan
TRUNG THU - Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

Nobel Y học 2025 Vinh danh Mary E. Brunkow Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi Gen FOXP3 Treg hệ miễn dịch Nobel

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn