Nỗi ám ảnh xe ben, xe container chạy ẩu

“Hung thần quốc lộ”

Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở ĐBSCL có rất nhiều xe ben, xe tải, xe container, xe bồn... chạy với tốc độ cao qua những tuyến đường đông dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra gần đây do các “hung thần quốc lộ” gây ra đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với những người tham gia giao thông.

Tuyến quốc lộ N2 thuộc địa bàn 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức (tỉnh Long An) được xem là nơi hoạt động tấp nập nhất của xe ben. Anh Nguyễn Thành Đạt (ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) bức xúc: “Hàng ngày, tôi gặp không biết bao nhiêu xe ben. Khi thấy các xe đó chạy là tôi phải né, bởi có nhiều tài xế chạy rất nhanh và ẩu. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm do xe ben, xe bồn gây ra tại địa phương”.

Ngoài ra, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức (Long An), nơi có 2 giao lộ là ngã tư Long Kim và ngã ba đường vào cảng Bourbon là những điểm thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tình trạng xe ben, xe tải, xe đầu kéo… chạy ẩu khá phổ biến. Mới đây, em G.B. (học sinh lớp 6 Trường Tiểu học thị trấn Bến Lức) dừng đèn đỏ ở ngã ba quốc lộ 1A, và cảng Bourbon thì bị xe đầu kéo chở theo cuộn thép va chạm khiến G.B. tử vong tại chỗ. Một vụ tai nạn thương tâm khác là trường hợp chị Trương Thanh Thảo chạy xe đạp điện chở 2 con gái, khi vừa qua khỏi ngã ba khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu thì xảy ra va chạm với xe bồn mang biển số 60C-3345.35 khiến ba mẹ con chị Thảo tử vong…

Tại tỉnh Kiên Giang, tuyến quốc lộ 80, đường Ba Hòn - Bình An (huyện Kiên Lương), đường vào mỏ đá Thổ Sơn (huyện Hòn Đất)… thường xuyên bị hàng ngàn lượt xe ben tải trọng lớn cày xới suốt ngày đêm. Ông Trần Văn Mẫn (62 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) phản ánh, ở đây có hàng chục mỏ đá vôi sản xuất xi măng hoạt động cả ngày. Đường sá cứ sửa xong lại bị cày nát, xới tung, bụi mù mịt quanh năm suốt tháng. Xe ben lại chạy rất nhanh, bất chấp gây nguy hiểm tới người khác.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng xe ben, xe container lưu thông thường xuyên thì tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao hơn các tuyến đường khác. Tính trong 3 tháng đầu năm 2023 đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 5 người chết, 7 người bị thương. Hầu hết số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe gắn máy và xe tải, xe ben.

Nỗ lực xử lý

Từ đầu năm 2023, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ (Bộ Công an) đồng loạt ra quân trên toàn quốc, tập trung xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích, ma túy… Trên các tuyến quốc lộ, lực lượng chức năng còn tập trung xử lý nạn xe ben cơi nới thùng, chở quá tải, chạy quá tốc độ, lấn làn đường ngược chiều. Theo ghi nhận của phóng viên, để đáp ứng yêu cầu chạy đủ chuyến, chở đủ số lượng đất, không ít tài xế sẵn sàng phóng nhanh, vượt ẩu, bất chấp an toàn của người đi đường.

Khu vực cảng cá Vàm Láng (tỉnh Tiền Giang); cảng cá Tắc Cậu, mỏ đá Hòn Sóc (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang); khu vực mỏ đất đỏ tại Hàm Ninh, Cửa Dương (Phú Quốc); khu vực mỏ đá vôi xã Bình An (Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang); mỏ đá granit (Tri Tôn, tỉnh An Giang)… là những điểm nóng về tình trạng xe tải, xe ben chạy nhanh và ẩu. Trước thực trạng này, Thanh tra Sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Long An khẳng định sẽ phối hợp với lực lượng chức năng và các địa phương tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khu vực.