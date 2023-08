NSƯT Nhất Sinh “tái xuất” trong MV liên khúc “Hỏi Cuội - Trung thu muộn”

Ngày 23-8, nhạc sĩ Hoài An ra mắt MV liên khúc Hỏi Cuội - Trung thu muộn (thơ: Lâm Xuân Thi, nhạc: Võ Hoài Phúc, Hoài An, biểu diễn: NSƯT Nhất Sinh, hòa âm: Minh Đăng, ghi hình tại phòng thu Viết Tân).

Cách đây không lâu, NS Hoài An vừa ra mắt album Thơ Ca Vol2 - Lá Bài (thơ: Lâm Xuân Thi, nhạc: Võ Hoài Phúc, Hoài An), được hoàn thành sau một năm thực hiện. Nay, hai anh em nhạc sĩ Hoài An tiếp tục góp sức làm một MV liên khúc đặc biệt cho mùa Trung thu 2023.

Hai ca khúc Hỏi Cuội và Trung thu muộn được nhạc sĩ Minh Đăng khéo léo hòa âm kết nối để tạo nên một bức tranh ấm áp, mang sắc màu vui tươi của Tết Trung thu. Tất cả những cảm xúc dí dỏm từ trong lời thơ Lâm Xuân Thi được hai nhạc sĩ thể hiện bằng những giai điệu âm nhạc đậm chất dân gian, gửi đến người nghe sự ngọt ngào, tình cảm, qua giọng hát truyền cảm mang khí chất rất riêng của NSƯT Nhất Sinh.

Với Hỏi Cuội, đầu tiên đây là một bài thơ ngắn chỉ có 4 câu. Khi đọc được bài thơ, NS Võ Hoài Phúc đã “nài” nhà thơ viết thêm. Sau đó, Hỏi Cuội được hoàn chỉnh và ra đời. Trong khi đó, bài hát Trung thu muộn đã được NS Hoài An phổ nhạc lần đầu vào tháng 4-2023. Đến gần ngày thực hiện MV, anh tiếp tục viết thêm một đoạn chuyển điệu ngắn để tạo thêm cao trào, cảm xúc mới lạ cho phần nhạc.

NS Hoài An chia sẻ: “Nhạc xuân hay nhạc Trung thu cũng tương tự âm nhạc lễ hội, thường được nghe theo thời điểm cố định trong năm. Vậy nên, khi quyết định làm MV, chúng tôi mong muốn 2 ca khúc này kịp ra mắt khán thính giả trong mùa Trung thu năm nay”.

Đặc biệt, NS Hoài An rất vui khi mời được NSƯT Nhất Sinh tham gia thu âm và quay MV mới của anh. Anh cho biết đã thuyết phục NS Nhất Sinh nhiều lần mới nhận được sự đồng ý “tái xuất” biểu diễn của người nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc đã đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ như: Tơ hồng, Chim sáo ngày xưa, Hát về cây lúa hôm nay, Nắng gió phương Nam…