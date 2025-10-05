NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp Minh Sang đưa cải lương vào hành khúc tuổi trẻ

Âm hưởng cải lương được đưa vào ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam như một điểm nhấn văn hóa độc đáo - vừa tái hiện truyền thống, vừa tạo cầu nối giữa quá khứ với sức trẻ hiện tại.

Ca sĩ Minh Sang và NSƯT Võ Minh Lâm lần đầu đưa cải lương vào âm nhạc cổ động

Tối 5-10, ca sĩ Minh Sang kết hợp NSƯT Võ Minh Lâm chính thức phát hành MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Ca khúc có giai điệu mạnh mẽ, hiện đại và vẫn giữ chất hào hùng - một nét đặc trưng của dòng nhạc thanh niên truyền thống.

MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam là dự án nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956), cũng là sản phẩm khởi đầu cho dự án âm nhạc dài hơi của Minh Sang trong thời gian tới.

Minh Sang cho biết, anh chọn theo đuổi dòng nhạc mang tính cổ động, truyền cảm hứng sống và cống hiến của người người trẻ hôm nay. Anh được truyền cảm hứng từ thế hệ đi trước, từ những giai điệu thôi thúc tinh thần dấn thân của lớp lớp thanh niên xung phong hay dấu chân mùa hè xanh tình nguyện… Đó là tinh thần, nhiệt huyết và khát khao của tuổi trẻ dấn thân vì cộng đồng, quê hương và đất nước.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong một sản phẩm âm nhạc cổ động như Rực sáng sức trẻ Việt Nam, âm hưởng cải lương được đưa vào độc đáo. NSƯT Võ Minh Lâm không chỉ góp giọng mà còn trực tiếp viết lời cho đoạn giang tấu cải lương trong ca khúc – thể hiện hình tượng tướng quân uy phong, tượng trưng cho lớp người đi trước, đồng hành cùng thế hệ trẻ bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm tạo giá trị âm nhạc mới lạ – nơi truyền thống và hiện đại cùng hòa hợp.

NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ, việc lựa chọn đồng hành trong dự án âm nhạc lần này bởi anh ấn tượng với năng lượng của ca sĩ Minh Sang trong các hoạt động cộng đồng.

“Ca khúc là tấm lòng của các nghệ sĩ trẻ chúng tôi, động viên các bạn trẻ không ngừng nỗ lực vươn lên”, NSƯT Võ Minh Lâm nói.

Hình ảnh trong MV "Rực sáng sức trẻ Việt Nam"

MV ca khúc được thực hiện bởi ê kíp đạo diễn – nhà sản xuất Trần Vũ, tái hiện hình ảnh người trẻ Việt hôm nay hiện đại, năng động, luôn sẵn sàng vượt khó, dấn thân cho cộng đồng – từ thành thị đến vùng biên giới, hải đảo.

TIỂU TÂN