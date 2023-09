NTK Lê Long Dũng công bố show diễn 10 năm; Kiey ra mắt MV mới

* NTK Lê Long Dũng “flex” loạt hoa hậu, người mẫu trong show diễn kỷ niệm 10 năm sự nghiệp

Nhà thiết kế (NTK) Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha đã mở màn chiến dịch quảng bá fashion show kỷ niệm 10 theo nghề (dự kiến diễn ra vào ngày 29-10) bằng bộ ảnh hội tụ hàng loạt mỹ nhân hàng đầu giới giải trí Việt. Võ Hoàng Yến, Khánh Vân, Ngọc Châu, Phương Khánh, Mâu Thủy, Hương Ly, Lệ Nam, Thủy Tiên, Kim Duyên, Lệ Hằng đều là những nàng thơ thân thiết với cặp đôi NTK, đồng thời cũng là một phần cảm hứng cho bộ sưu tập mới.

NTK Lê Long Dũng chia sẻ, show diễn không chỉ giới thiệu các bộ cánh dạ hội cầu kỳ, mà còn giới thiệu dòng sản phẩm mang tính thực tế lẫn cao cấp tinh xảo, công phu.

NTK Lê Long Dũng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang Trường Đại học Tôn Đức Thắng và có thời gian dài tu nghiệp tại nước ngoài. Trong hành trình sự nghiệp, anh đã xây dựng được thương hiệu cá nhân với lối thiết kế độc đáo và đậm chất vương giả. Anh là người đứng đằng sau của nhiều bộ trang phục dân tộc nổi tiếng, được các hoa, á hậu mang ra quốc tế trình diễn.

* Kiey ra mắt MV, lần đầu khoe giọng hát live

MV Mê cung không chỉ là ca khúc tiếng Việt đầu tiên do Kiey sáng tác, mà còn là dự án để anh giới thiệu hình ảnh một nghệ sĩ đa tài.

Kiey tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, năm 2019, anh ra mắt album đầu tiên Night To Myself với 12 ca khúc, trong đó có 2 MV. Năm 2022, anh thực hiện album thứ 2 Sunday Sanctuary, gồm 12 ca khúc và có tới 4 bài hát trong số đó được thực hiện MV. Toàn bộ ca khúc trong các album đều do Kiey tự sáng tác, mang hơi hướng Âu Mỹ.

Với lần ra mắt MV Mê Cung, Kiey mong muốn bản thân có thêm sự cọ xát. Anh cũng chứng minh giọng hát live và sự “độc bản” trong cá tính âm nhạc.

* Siêu mẫu Thanh Hằng và học trò The New Mentor trong trang phục cá tính của NTK Đỗ Mạnh Cường

NTK Đỗ Mạnh Cường mang đến Tuần lễ Thời trang New York Xuân - Hè 2024 các thiết kế được phối nhiều lớp trang phục. Thanh Hằng và các người mẫu trong đội của cô tại The New Mentor đã chọn những thiết kế màu hồng làm chủ đạo.

Bộ sưu tập vừa được Đỗ Mạnh Cường giới thiệu lấy cảm hứng từ những fashionista tại New York. Anh phát triển những thế mạnh như trang phục có chi tiết hoa, nơ 3D; thiết kế bất đối xứng… sau đó kết hợp lại với nhau cùng phụ kiện tạo ra những tổng thể độc đáo, lạ mắt, cá tính nhưng vẫn giữ được tinh thần chung: nữ tính, sang trọng, tối giản, thời thượng.

Siêu mẫu Thanh Hằng diện đầm màu hồng ngọt ngào, với phom được dựng từ những chiếc nơ to bản ấn tượng. Điểm khó của trang phục này là vừa cân đối được nơ to, để ôm theo đường cong cơ thể, trong khi đó vẫn phải tạo ra những đường gấp nếp trên thân váy.