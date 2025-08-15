Nuôi động vật hoang dã: Làm gì để tránh “rắc rối gõ cửa”?

Vụ nuôi “gà lôi trắng” gây xôn xao dư luận những ngày qua đang được các cơ quan tố tụng giải quyết. Hiện, bị cáo Thái Khắc Thành đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngay khi về nhà, bị cáo Thành hứa, trong thời gian được tại ngoại sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Cần làm gì để tránh rắc rối gõ cửa khi nuôi động vật hoang dã? Hãy cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tiềm hiểu vấn đề này.