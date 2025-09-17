Podcast bản tin trưa 17-9: Khánh Hòa: Chủ động sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét; Phá đường dây cho vay với lãi suất 1.582%/năm

Podcast bản tin trưa 17-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Nam tiếp tục mưa gió diện rộng; Khánh Hòa: Chủ động sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét; Triển khai kịp thời chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh; Dự kiến tổ chức cho khoảng 300 công chức, viên chức, người lao động TP Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa; Lần đầu tiên Việt Nam điều trị ca bạch cầu cấp bằng liệu pháp tế bào CAR-T; Giải cứu thiếu niên 16 tuổi bị dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”.