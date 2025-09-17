Podcast bản tin trưa 17-9: Khánh Hòa: Chủ động sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét; Phá đường dây cho vay với lãi suất 1.582%/năm

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 17-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Nam tiếp tục mưa gió diện rộng; Khánh Hòa: Chủ động sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét; Triển khai kịp thời chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh; Dự kiến tổ chức cho khoảng 300 công chức, viên chức, người lao động TP Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa; Lần đầu tiên Việt Nam điều trị ca bạch cầu cấp bằng liệu pháp tế bào CAR-T; Giải cứu thiếu niên 16 tuổi bị dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

thời tiết hôm nay thời tiết mưa lũ khánh hòa lũ quét mưa lớn miền bắc áp thấp nhiệt đới tế bào car T bạch cầu ung thư máu bệnh viện truyền máu huyết học cho vay nặng lãi vay lãi suất cao vay lãi cao bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lưa đảo qua mạng lừa đảo online xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi việc nhẹ lương cao tngt quảng trị xe tải tông vào chợ chợ Tân Long bữa trưa cho học sinh bộ giáo dục học sinh vùng biên hải phòng tàu hỏa hải dương tp hải phòng đi làm bằng tàu hỏa bắt cóc online đà nẳng công an đà nẳng

