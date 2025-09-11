Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin tối 11-9: Tuyên án 26 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến một người tử vong; Lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng, lĩnh án 12 năm 9 tháng tù

SGGPO

Podcast bản tin tối 11-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I; Công dân Việt Nam tại Nepal, Qatar vẫn an toàn; Chủ đầu tư chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung, cư dân chưa được cấp sổ hồng; Vụ thi công hồ chứa, dân mất đường vận chuyển nông sản: 14 hộ dân hiến đất làm đường; Những dòng suối ở Đà Lạt đang bị “bóp nghẹt”; "Mưa đỏ" là phim Việt đầu tiên vượt mốc 600 tỷ đồng...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

hồ chưa nước dak car tỉnh quảng ngãi bộ chính trị tổng bí thư tô lâm quốc hội đấu thầu vi phạm đấu thầu tập đoàn thuận an chung cư cấp sổ hồng chung cư vướng pháp lý chậm cấp sổ khởi tố vụ án 26 đối tượng gây rối TP đà nẵng cố ý gây thương tích mưua đỏ phim mưa đỏ thành cổ quảng trị quốc khánh lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh gia lai thời tiết đà lạt mưa lớn ngập đà lạt tp đà lạt nepal bạo loạn nepal israel bộ ngoại giao

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

