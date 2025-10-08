Podcast: "Bệnh thành tích" che mờ tinh thần Fair-play

Đa phương tiện

Trong báo cáo dài 19 trang vừa được FIFA công bố có rất nhiều thông tin gây sốc, trong đó, khẳng định Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã "bùa phép nơi sinh" của ông bà các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan thành... những người được sinh ra ở Malaysia. Sự việc cho thấy đây là dấu hiệu của “bệnh thành tích”, và có thể nói, “nạn nhân” lớn nhất của vụ lùm xùm này là tinh thần Fair-play.

Tác giả: ĐĂNG LINH - P.MINH

Thực hiện: NHỨT MINH - THU HƯƠNG

