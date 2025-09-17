Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 17-9: Khởi tố chủ nhà hàng KTV Richy 7 buôn bán khí cười và tổ chức mại dâm trá hình

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 17-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Asanzo nhận mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị của VKSND TPHCM; Vĩnh Long: Bắt đối tượng mua bán phơi đề với số tiền gần nửa tỷ đồng; Khởi tố nhóm phóng viên cưỡng đoạt hàng tỷ đồng tại Phú Quốc; Sau cơn mưa, ngổn ngang cây ngã, đổ ở Công viên Bình Phú; TPHCM: Xét xử vụ “hô biến” hơn 25ha đất công thành đất tư; Khởi tố chủ nhà hàng KTV Richy 7 buôn bán khí cười và tổ chức mại dâm trá hình;...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

