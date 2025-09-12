Khánh Hòa: Công an đến tận bệnh viện làm căn cước cho cụ ông 94 tuổi

Ngày 12-9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an phường Ninh Hòa đã nhận được thư cảm ơn từ người dân vì đã kịp thời hỗ trợ làm căn cước công dân cho một cụ ông 94 tuổi đang điều trị tại bệnh viện.

Người dân gửi thư cảm ơn Công an phường Ninh Hòa. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 11-9, chị Nguyễn Thị Hạnh, trú tại phường Ninh Hòa, đã liên hệ với Công an phường nhờ hỗ trợ làm căn cước công dân cho cha là ông Nguyễn Tiển (94 tuổi), đang nằm điều trị tại bệnh viện trên địa bàn phường Nha Trang. Ông Tiển tuổi cao, sức yếu, cần căn cước để làm thủ tục mua bảo hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Ninh Hòa đã cử cán bộ đến tận bệnh viện để chụp ảnh chân dung, lấy dấu vân tay và hoàn tất các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho ông Nguyễn Tiển.

Trong thư cảm ơn gửi tới đơn vị, chị Nguyễn Thị Hạnh viết: “Sự nhiệt tình, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí đã giúp công việc được hoàn thành nhanh chóng, thuận lợi, góp phần mang lại sự an tâm và hài lòng cho gia đình chúng tôi…”.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã nhận được nhiều thư cảm ơn từ người dân về các hành động đẹp, thể hiện tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Đây là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

HIẾU GIANG