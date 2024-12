NXB Chính trị quốc gia Sự thật giảm 3 vụ sau sắp xếp

Ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, theo Quyết định 223-QĐ/TW, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng quan trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

"Về nhiệm vụ, bên cạnh kế thừa những nhiệm vụ của Quyết định 68-QĐ/TW (quy định trước đây), Bộ Chính trị đã bổ sung thêm một số nhiệm vụ lớn, quan trọng. Về tổ chức bộ máy, Ban Tổ chức Trung ương rất hoan nghênh các đơn vị của Nhà xuất bản đã tiên phong trong việc tinh gọn từ 17 vụ xuống còn 14 vụ. Đây là một nỗ lực rất lớn của Nhà xuất bản", ông Phan Thăng An nói.

Tại hội nghị, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, trong quyết định lần này của Bộ Chính trị đã có một số điều chỉnh, bổ sung so với quy định trước đây.

Trong đó, bổ sung công việc “biên dịch” vào nhiệm vụ thứ nhất của Nhà xuất bản (trong Quyết định 68 chỉ có đề cập công việc “biên tập, xuất bản”). Đặc biệt, quyết định mới bổ sung thêm một nhiệm vụ “Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm về chính trị, lý luận, xã hội và pháp luật nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Về tổ chức bộ máy, theo quyết định mới, Nhà xuất bản có một số thay đổi đáng chú ý. Tổng số đơn vị cấp vụ của Nhà xuất bản đã giảm 3 đầu mối, từ 17 xuống còn 14 đơn vị (tương đương gần 18%).

Trong năm 2024, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nộp duyệt 648 bản thảo; hoàn thành biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sách phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nhà xuất bản đã tổ chức in và làm thủ tục chuyển cho các cơ sở in được 355 lượt tựa sách với trên 1,8 tỷ bản in.