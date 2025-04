Ôn lại truyền thống lịch sử, sự cống hiến, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân

Các đồng chí: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, dự chương trình. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 65 năm Ngày thành lập Ban An ninh Trung ương cục miền Nam (7-1960 - 7-2025).

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tại mảnh đất Tây Ninh thiêng liêng, căn cứ địa của Trung ương cục miền Nam với niềm tự hào, xúc động và biết ơn sâu sắc, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an trang trọng tổ chức chương trình nghệ thuật “Ký ức để lại” nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của quân, dân và lực lượng Công an nói chung (trong đó có lực lượng An ninh miền Nam và cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam) trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh miền Nam cùng các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã có những đóng góp to lớn. Trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nào, lực lượng an ninh miền Nam, các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đều không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên cường, chiến đấu, dũng cảm, hy sinh lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đấu tranh, làm thất bại kế hoạch tình báo gián điệp, các hoạt động bình định, chiêu hồi của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương cục miền Nam... Những cống hiến, hy sinh anh dũng đó đã tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng bất tử cùng núi sông, đất nước, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc, nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mãi mãi ghi lòng tạc dạ những cống hiến, hy sinh của các anh hùng dân tộc.

Chương trình nghệ thuật “Ký ức để lại” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân đã hy sinh vì nền hòa bình của đất nước. Chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối lịch sử với hiện tại, hướng về tương lai.

XUÂN TRUNG - TTXVN