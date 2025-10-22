Kinh tế

Nhiều công nghệ mới được giới thiệu tại sự kiện ngành cơ khí

Các sản phẩm được doanh nghiệp lựa chọn trưng bày tại Tuần lễ đều là những sản phẩm công nghệ mới, tiêu biểu nhất, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, mang tính ứng dụng quốc tế trong công nghiệp và tự động hóa. 

Ngày 22-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM (HAMEE) tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành cơ khí, điện và công nghệ số năm 2025” (Tuần lễ).

Tuần lễ diễn ra từ ngày 22 đến 29-10, nhằm nắm bắt xu hướng phát triển khách quan của thế giới, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố quảng bá hình ảnh, sản phẩm đến các đối tác trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh mới.

Đồng thời, sự kiện còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, mang lại những giá trị thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp theo chủ trương của UBND TPHCM.

Tại đây hơn 20 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các giải pháp công nghệ bao gồm nhiều lĩnh vực như: khuôn mẫu; máy móc, thiết bị sản xuất; dụng cụ, phụ tùng cơ khí chính xác; thiết bị công nghiệp phụ trợ; thiết bị điện công nghiệp, dân dụng; dây cáp điện; giải pháp số hóa, công nghệ số; năng lượng và điện năng; đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cơ khí – điện cho ngành đường sắt đô thị.

Các sản phẩm được doanh nghiệp lựa chọn trưng bày đều là những sản phẩm công nghệ mới, tiêu biểu nhất, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, mang tính ứng dụng quốc tế trong công nghiệp và tự động hóa, nhằm giới thiệu tiềm năng xuất khẩu đến các đối tác trong và ngoài nước.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC cho biết, Tuần lễ được thiết kế theo định hướng công nghệ 4.0 và tự động hóa, tạo ra một không gian trải nghiệm trực quan, sinh động. Khu vực trưng bày cũng được trang bị màn hình LED để giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới của doanh nghiệp trong ngành.

Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HAMEE nhấn mạnh đây là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của TPHCM, góp phần kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, điện và công nghệ số, những ngành giữ vai trò nền tảng cho sự phát triển công nghiệp hiện đại.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hội thảo “Công nghiệp hỗ trợ cơ khí – điện cho ngành đường sắt đô thị” cũng được tổ chức.

Theo Báo cáo Bộ Công Thương, cả nước đang có khoảng 3.100 doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo với 53.000 cơ sở sản xuất, chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam.

THANH DUNG

