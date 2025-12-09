VWS khẳng định phối hợp chặt chẽ với TPHCM trong công tác tiếp nhận và xử lý rác

Ngày 8-12, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) – đơn vị vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TPHCM) – đã có báo cáo gửi UBND TPHCM và Sở Tài nguyên và Môi trường, phản hồi về thông tin cho rằng thành phố gặp khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển rác sau khi điều chỉnh thời gian tiếp nhận từ ngày 1-12.

Từ ngày 1-12 đến nay, hoạt động tiếp nhận rác ban đêm tại bãi Đa Phước diễn ra ổn định, không phát sinh sự cố hoặc ảnh hưởng đến quy trình thu gom – vận chuyển của thành phố, doanh nghiệp khẳng định.

Theo VWS, việc chuyển sang hình thức tiếp nhận rác ban đêm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau thay cho 24/24 như trước là bước điều chỉnh có lộ trình, được thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng từ nhiều tháng trước để bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chung của thành phố.

Doanh nghiệp cho biết, trong giai đoạn đầu hợp tác, khối lượng rác giao đến khu liên hợp chỉ khoảng 4.000 tấn/ngày nên đơn vị vận hành 12 giờ/ngày. Khi lượng rác tăng lên hơn 5.000 tấn/ngày, khu liên hợp đã tăng ca vận hành liên tục 24/24 giờ nhằm hỗ trợ xe rác quay vòng 2–3 chuyến/ngày, tránh ùn tắc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, lượng rác giao giảm xuống khoảng 4.000 tấn/ngày, việc duy trì vận hành liên tục cả ngày lẫn đêm khiến chi phí tăng cao, không còn phù hợp về mặt kỹ thuật và kinh tế.

VWS cho biết, công ty đã nhiều lần báo cáo và trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc này, gồm các văn bản gửi trong tháng 5, 6 và 7-2025, đề nghị điều chỉnh thời gian tiếp nhận; đồng thời gia hạn hoạt động 24/24 theo đề nghị của thành phố cho đến hết tháng 11 để các đơn vị liên quan có thời gian sắp xếp lại công tác vận chuyển, nhân sự và hoàn thiện thủ tục hành chính.

“VWS luôn sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ thành phố trong các giai đoạn cao điểm hoặc tình huống khẩn cấp khi có yêu cầu bằng văn bản, trên tinh thần đồng hành cùng TPHCM trong công tác xử lý chất thải.”

QUANG KHOA