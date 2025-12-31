Ông Thái Văn Cảnh làm Trưởng Ban quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô

Ban Quản lý gồm 6 thành viên do ông Thái Văn Cảnh làm Trưởng Ban

Theo đó, Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô giai đoạn 2025-2030 gồm 6 thành viên, do ông Thái Văn Cảnh làm Trưởng Ban.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, đề nghị Ban Quản lý Di tích Lịch sử – Văn hóa Dinh Cô nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Đồng thời, Ban Quản lý cần phối hợp chặt chẽ với Phòng văn hóa – xã hội địa phương trong việc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tại di tích theo đúng truyền thống, phong tục, tập quán; bảo đảm an ninh trật tự, nếp sống văn minh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân địa phương và du khách thập phương.

KHÁNH CHI