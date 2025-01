OPPO Find X8 và Find X8 Pro đạt danh hiệu DXOMARK Gold Battery

OPPO Find X8 Series là dòng sản phẩm được thiết kế hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu người dùng hiện đại

Trong các bài kiểm tra về thời lượng pin, đánh giá thông qua loạt thử nghiệm trong điều kiện thực tế và trong phòng thí nghiệm – Find X8 Pro và Find X8 lần lượt xếp vị trí thứ nhất và thứ hai trong hạng mục Ultra-Premium của DXOMARK, củng cố vị thế tiên phong của dòng sản phẩm Find X8 trong lĩnh vực này.

DXOMARK đã chứng minh hiệu suất vượt trội của Find X8 Pro trong các bài kiểm tra về thời lượng pin, với cả hai sản phẩm đều đạt điểm cao ở các không gian sử dụng khác nhau như: môi trường trong nhà (Home/office), di chuyển ngoài trời (On the go), và môi trường tiêu chuẩn (Calibrated).

Không gian trong nhà (Home/office) là môi trường mà người dùng smartphone thường dành thời gian sử dụng thường xuyên nhất.

Đối với các hoạt động di chuyển (On the go), thiết bị được đánh giá hiệu suất khi sử dụng ngoài trời, bao gồm các hoạt động như đi bộ, sử dụng các phương tiện khác nhau như xe buýt, tàu điện ngầm, kết hợp với các tác vụ phổ biến như phát nhạc, chụp ảnh hay quay video.

Trong khi đó, điều kiện tiêu chuẩn (Calibrated) bao gồm loạt tác vụ tự động như thực hiện cuộc gọi, phát video và nhạc, chơi game trong môi trường có kiểm soát với các thông số cố định.

Cả OPPO Find X8 và Find X8 Pro đều thể hiện xuất sắc thời lượng sử dụng pin ấn tượng trong mọi điều kiện thử nghiệm, thiết bị có khả năng hoạt động liên tục hơn 3 ngày khi sử dụng ở mức độ vừa phải (moderate use). Kết quả này được ghi nhận thông qua quy trình thử nghiệm toàn diện, mô phỏng đầy đủ các tác vụ từ những hoạt động tĩnh như làm việc văn phòng, sử dụng tại nhà, cho đến các tình huống di động như di chuyển hay hoạt động ngoài trời.

Điểm số thời lượng pin tổng thể phản ánh thời gian sử dụng pin của một thiết bị, trong đó Find X8 Pro với viên pin dung lượng cao 5910mAh đã tạo nền tảng vững chắc cho hiệu suất sử dụng vượt trội chỉ trong một lần sạc.

Với khả năng xử lý xuất sắc các tác vụ nặng như xem video, chơi game và phát trực tuyến - những hoạt động thường gây lo lắng về thời gian sử dụng pin, Find X8 Pro là lựa chọn hoàn hảo cho những người dùng có nhu cầu sử dụng cao.

Find X8 cũng đã đạt danh hiệu DXOMARK Gold Battery Label 2025, minh chứng cho hiệu suất pin ấn tượng trong mọi hạng mục kiểm tra. Với viên pin dung lượng 5630 mAh, model này đặc biệt nổi bật khi so sánh với các flagship khác về cả dung lượng lẫn hiệu năng, đồng thời vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng.

Dòng Find X8 Series tích hợp công nghệ Pin Silicon-carbon đột phá cùng bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9400 tiên tiến, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất tối ưu và khả năng tản nhiệt vượt trội trong một thiết kế nhỏ gọn, tinh tế.

Bên cạnh thời lượng pin ấn tượng của dòng flagship, Find X8 Series còn cung cấp đa dạng giải pháp sạc nhanh.

Cả hai model đều được trang bị công nghệ sạc có dây OPPO SUPERVOOCTM 80W và sạc không dây AIRVOOCTM 50W, đảm bảo thời gian chờ tối thiểu và sự tiện lợi tối đa cho người dùng, đã được kiểm chứng qua các bài thử nghiệm của DXOMARK.

OPPO Find X8 Series là dòng sản phẩm được thiết kế hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu người dùng hiện đại, dù là một thiết bị mỏng nhẹ đa năng với sức mạnh flagship, hay một camera phone đẳng cấp, Find X8 và Find X8 Pro đều mang đến hàng giờ giải trí, kết nối và năng suất làm việc mà không lo về pin.

KIM THANH