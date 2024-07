“Phà bay” chạy bằng điện

Phà Candela P-12. Ảnh: CANDELA

Ông Andrea Meschini, người đứng đầu bộ phận thử nghiệm, cho biết, phà Candela P-12 được trang bị 3 cánh thẳng đứng, có thể bay lên khỏi mặt nước khi di chuyển với tốc độ đủ nhanh. Phà duy trì được sự ổn định nhờ các cảm biến liên tục điều chỉnh các lá chắn. Bằng cách bay lên trên mặt nước, phà tiêu thụ năng lượng ít hơn tới 80% so với thông thường. Ngoài ra, do giảm thiểu ma sát, phà có thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với các loại phà khác.

Công ty Candela dự kiến bắt đầu vận chuyển hành khách bằng phà bay giữa đảo Ekero và trung tâm Stockholm. Một chuyến đi bằng phà bay sẽ mất 35 phút, giảm 1/2 thời gian so với việc đi bằng đường bộ. Theo thỏa thuận với SL - nhà điều hành vận tải công cộng của thủ đô Stockholm, trước mắt, Candela được phép cung cấp duy nhất 1 chiếc phà bay, với sức chứa 30 hành khách. Giới chuyên gia môi trường Thụy Điển đánh giá, mô hình phà bay này có rất nhiều tiềm năng vì hầu hết các thành phố lớn trên thế giới được xây dựng xung quanh vùng nước.

PHƯƠNG NAM