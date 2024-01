Phá đường dây buôn bán pháo “khủng”, thu hơn 1,4 tấn pháo

Ngày 8-1, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển pháo cực lớn, bắt giữ 2 đối tượng và thu hơn 1,4 tấn pháo các loại.

Nguyễn Văn An và Ngô Xuân Trường (mặc thường phục) và tang vật. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây buôn bán pháo trái phép từ nước ngoài về Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc đã lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 4-1, tại địa bàn xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc), các lực lượng Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Văn An (sinh năm 1998, trú thị trấn Quán Hành) và Ngô Xuân Trường (sinh năm 1993, trú xã Nghi Hoa, cùng huyện Nghi Lộc) đang có hành vi buôn bán, vận chuyển pháo trái phép. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,4 tấn pháo các loại, 1 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu An và Trường khai nhận mua pháo ở nước ngoài, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch. Để tránh bị phát hiện, pháo mua về được cất giấu trong các nhà hoang, đợi đến tết sẽ đem ra bán.

DUY CƯỜNG