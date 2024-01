Long An: 2 đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo lậu

Ngày 3-1, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Long An bắt giữ 2 đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ các loại từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Hai thanh niên bị bắt cùng tang vật

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, tại cầu Quãng Dài (Quốc lộ 62, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Long An) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Long An) chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam), Công an huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 51C - 85279.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế xe tải khai tên Trương Minh Hải (sinh năm 1994, trú tại Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) và phụ xe là Đinh Công Tuyên (sinh năm 1991, quê quán thôn Phú Toản, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, hiện cư trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM).

Kiểm tra xe tải, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 522 hộp pháo các loại, 9 bao tải có chứa pháo. Tổng trọng lượng 843kg pháo nổ các loại.

Đối tượng Trương Minh Hải khai nhận được một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ thuê vận chuyển số hàng trên từ thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) đến TPHCM, với tiền công 2,2 triệu đồng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC