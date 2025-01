Phá đường dây tổ chức đánh bạc với giao dịch hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng

Chiều 18-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an huyện Thạch Hà

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Hà, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện nhiều tài khoản đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị đã phối hợp xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để đấu tranh, bắt giữ.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Thạch Hà và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công. nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Công an TPHCM và Công an tỉnh Bà. Rịa - Vũng Tàu, được chia làm 9 mũi công tác nhanh chóng di chuyển vào các tỉnh phía Nam tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 9 đối tượng có liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên.

Cơ quan công an khám xét nhà các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 15 điện thoại di động, 1. laptop, hơn 100 triệu đồng, 400USD và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet do đối tượng Bạch Trung Sang (sinh năm 1971, trú quận Phú Nhuận, TPHCM) cầm đầu. Bạch Trung Sang là đối tượng sử dụng. tài khoản Super Master (siêu tổng đại lý) của trang cá cược viva...com và cấp tài khoản cho các Master (tổng đại lý).

Cơ quan công an thu giữ các tang vật liên quan

Các đối tượng Master sẽ tạo ra các tài khoản Agent (đại lý) và các tài khoản Member (con bạc) để trực tiếp cá độ trên trang web viva...com. Các tài khoản được cấp một hạn mức cá cược gọi là điểm, mỗi điểm sẽ tương ứng với số tiền mà các đối tượng tự quy ước với nhau. Các đối tượng tham gia cá cược các trận đấu bóng đá bằng số điểm được cấp, sau đó dựa trên kết quả trận đấu để thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can trong đường dây đánh bạc

Với phương thức hoạt động như vậy, cơ quan công an xác định đây là đường dây sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, xảy ra trên nhiều tỉnh, thành với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng.

Danh tính 9 đối tượng trong đường dây được xác định gồm: Bạch Trung Sang (sinh năm 1971, trú quận Phú Nhuận, TPHCM), Nguyễn Tấn Trương (sinh năm 1989, trú TP Thủ Đức, TPHCM); Phạm Văn Hùng (sinh năm 1981), Nguyễn Hải Hồ (sinh năm 1987), Nguyễn Quang Thái (sinh năm 1984, cùng trú quận Gò Vấp, TPHCM); Phạm Trường Thi (sinh năm 1974, trú quận 12, TPHCM); Trần Bình Minh (sinh năm 1983), Nguyễn Hữu Chấn (sinh năm 1967), Hà Học Minh (sinh năm 1982, cùng trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công an huyện Thạch Hà lấy lời khai các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Trong đó, đối tượng Bạch Trung Sang từng có 4 tiền án; Phạm Trường Thi từng có 5 tiền án, tiền sự; và đối tượng Trần Bình Minh từng có 2 tiền án.

Đối tượng Bạch Trung Sang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Trần Bình Minh bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG