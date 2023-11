Phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ liên tỉnh thu hơn 3 tấn

Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hà Xuân Châu (sinh năm 1986), Trần Kim Giàu (sinh năm 1970, cùng ngụ huyện Hóc Môn) về tội "Vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Củ Chi đã phát hiện Châu câu kết với Giàu hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Đáng nói, các đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo từ biên giới Campuchia (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) về khu vực huyện Củ Chi, TPHCM.

Cả 2 phân phối pháo nổ theo chỉ đạo của 1 đối tượng ở Campuchia (chưa rõ lai lịch) cho các đầu mối tại TPHCM và các tỉnh thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng qua chành xe.

Khoảng 13 giờ 40 ngày 18-11, công an đã kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của các đối tượng. Khám xét nơi ở và một số địa điểm, công an đã thu giữ hơn 3 tấn pháo nổ các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Hiện nay, Công an TPHCM đang tiếp tục khẩn trương truy xét mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Từ tháng 9-2023 đến nay, Công an TPHCM đã bắt giữ, khởi tố 15 đối tượng, thu giữ gần 10 tấn pháo nổ các loại. Đây là số pháo các đối tượng chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024.