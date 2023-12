Phá ổ nhóm giả danh bác sĩ lừa bán thực phẩm chức năng giả cho hơn 20.000 người bệnh

Ngày 17-12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trên cơ sở tố cáo của một công dân (ở xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang) về việc bị đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo số tiền rất lớn, Công an huyện Tân Yên phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã triệt phá được ổ nhóm mạo danh bác sĩ lừa bán thực phẩm chức năng cho rất nhiều người, thu lời bất chính gần 75 tỷ đồng.

Một số loại thuốc, thực phẩm chức năng bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang thu giữ

Theo đó, sau khi xác định được một đối tượng giả danh là Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu tại Hà Nội thực chất chỉ là nhân viên Công ty TNHH Bảo Long Dược (ở số 10B, ngõ 88, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Bảo Long Dược và các địa điểm có liên quan tới doanh nghiệp này ở Hà Nội



Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 287 thùng carton chứa các loại thuốc, 68 bộ máy tính và laptop, 267 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo.

Đối tượng Đặng Văn Thắng quản lý Công ty TNHH Bảo Long Dược tại cơ quan công an

Tiến hành điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Bảo Long Dược do Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1997, ở xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và chồng là Đặng Văn Thắng (sinh năm 1996, ở thôn Văn Lãng, xã Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) cùng quản lý. Công ty hoạt động theo hình thức đa cấp, mạo danh các y, bác sĩ nổi tiếng để lừa đảo bằng hình thức quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân nhằm bán thực phẩm chức năng với giá cao cho người bệnh



Giá nhập thực phẩm chức năng của doanh nghiệp và nhóm đối tượng lừa đảo này chỉ 30.000-40.000 đồng/hộp nhưng bán cho người bệnh với giá từ 1-3 triệu đồng/hộp tùy theo loại bệnh.



Chỉ từ tháng 10-2022 đến ngày 15-12, nhóm đối tượng này đã bán khoảng 80.000 đơn hàng thực phẩm chức năng giả cho hơn 20.000 bị hại ở khắp cả nước, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ 22 đối tượng để điều tra, xử lý.

QUỐC LẬP