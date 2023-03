Phá sòng bài Poker tại khách sạn hạng sang ở Vĩnh Phúc, bắt 22 người

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, rạng sáng 21-3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra khách sạn Dic Star, bắt quả tang 22 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker. Vật chứng thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (các đối tượng thống nhất sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng).