Phá vụ làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả ở miền Tây

Tối 18-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” liên tỉnh; ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thẩm Lin (sinh năm 2000), Huỳnh Hoàng Đức Anh (sinh năm 2003), Cao Nhất Ý (sinh năm 2007).