Thủ tướng yêu cầu phải bằng mọi cách tiếp cận những nơi bị chia cắt do bão lũ, thiên tai. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, gia đình người bị nạn do thiên tai, đặc biệt là thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng, mất tích trong vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 (tỉnh Quảng Ninh) và trong cơn bão số 3 những ngày qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng chia sẻ nỗi đau, sự mất mát, thiệt hại to lớn về tài sản đối với nhân dân các xã miền núi tỉnh Nghệ An đang hứng chịu bởi đợt lũ lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước tình hình thiên tai, đặc biệt không để tình trạng "dân đang bị chia cắt mà lãnh đạo nói không lên được”; bằng mọi cách để nắm tình hình, tiếp cận địa bàn bị chia cắt, bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân.

Theo Thủ tướng, tác động của biến đổi khí hậu khiến thời tiết, thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, khó đoán định hơn. Thủ tướng yêu cầu phân công, phân định nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo phòng, chống thiên tai tới đây; phân công trách nhiệm tham mưu chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng cũng đề nghị thảo luận, đánh giá công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc như thế nào, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học hay.

Sáng 24-7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã chỉ đạo dùng máy bay trực thăng tiếp tế lương thực, thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu cho nhân dân vùng bị chia cắt tại Nghệ An.

LÂM NGUYÊN