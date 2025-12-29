Phẩm chất người Anh hùng

Một vị Đại tướng trưởng thành từ Lữ đoàn Thông tin 23 cho tôi biết rằng, cách đây gần hai mươi năm, Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Thông tin khu vực B2 đã từng đề nghị lập hồ sơ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lưu Phước Lượng, khi đó là Đài trưởng K63, tăng cường cho Trung đoàn Quyết Thắng trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tuy nhiên, anh Năm Lượng đã kiên quyết từ chối. Anh chia sẻ: “Thành tích của tôi chưa thấm vào đâu. Những đồng chí đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch ấy mới là những người xứng đáng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trung tướng Lưu Phước Lượng (thứ hai từ phải qua) tại lễ vinh danh các Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025

Đại tá Đoàn Mượt, nguyên Phó Trưởng ban Liên lạc Bộ đội Thông tin khu vực B2 (Thông tin Miền), cho biết: Chúng tôi đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lưu Phước Lượng xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất, với thành tích trực tiếp chiến đấu trong đợt hai Chiến dịch Mậu Thân tại hướng Tây Bắc Sài Gòn, đồng chí hoàn toàn xứng đáng với tiêu chí “hành động anh hùng”. Thứ hai, trong suốt quá trình công tác, rèn luyện trong quân đội cho đến khi nghỉ hưu, đồng chí luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Rõ nét nhất là từ năm 2020 đến nay, khi tham gia Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM, phẩm chất người lính Cụ Hồ trong đồng chí Lưu Phước Lượng luôn tỏa sáng.

Những điều Đại tá Đoàn Mượt chia sẻ hoàn toàn đúng với thực tế. Tại buổi giao lưu đồng đội cũ do Đảng ủy và Ban Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7 tổ chức gần đây, chúng tôi đã trực tiếp nghe các đồng đội của anh Năm kể lại những ngày tháng chiến đấu vô cùng khốc liệt trong đợt hai Chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Khi đó, Trung đoàn Quyết Thắng bị địch bao vây tứ phía; cả Chính ủy và Trung đoàn trưởng đều anh dũng hy sinh; Tư lệnh Phân khu trực tiếp chỉ huy mặt trận cũng hy sinh. Trước tình thế ngặt nghèo ấy, anh Năm Lượng đã đánh đi bức điện cuối cùng với nội dung: “Vĩnh biệt các đồng chí”. Thế nhưng, nhờ sự che chở, đùm bọc của nhân dân, hơn nửa tháng ém quân trên trần nhà gia đình má Hai ở chợ Cây Thị, quận Gò Vấp, anh Năm Lượng cùng đồng đội đã được chị Chín Nghĩa và chị Bảy Hà, thuộc lực lượng Thành đoàn, làm giấy tờ giả để đưa ra chiến khu an toàn. Đó chính là hành động anh hùng: chiến đấu ngoan cường, lập công xuất sắc và khi sẵn sàng hy sinh đã bình thản gửi lời “vĩnh biệt các đồng chí”. Không chỉ dũng cảm trong đợt hai Chiến dịch Mậu Thân, trước đó, khi còn công tác tại đơn vị trực thuộc Phòng Thông tin Miền, anh Lưu Phước Lượng cùng đồng đội đã trực tiếp chiến đấu với Lữ đoàn Dù 173 khét tiếng của quân đội Hoa Kỳ, tiêu diệt hàng chục binh lính đối phương. Với thành tích ấy, anh được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Gần năm mươi năm phục vụ trong quân đội, từ một chiến sĩ thông tin vô tuyến điện, đồng chí Lưu Phước Lượng trưởng thành trở thành tướng lĩnh, được Đảng và Quân đội tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng: từ Phó Sư đoàn trưởng về chính trị (Chính ủy), Chính ủy Quân đoàn, Chính ủy Quân khu, đến Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trước khi nghỉ hưu. Suốt chặng đường ấy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn được đồng chí gìn giữ, nuôi dưỡng và phát huy. Phẩm chất đó thể hiện trước hết ở lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân; ở sự gương mẫu trong suy nghĩ và hành động; ở tình thương yêu sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Đó chính là phẩm chất của một người Anh hùng!

Đại tá, nhà báo TRẦN THẾ TUYỂN