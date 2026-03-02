Nỗ lực hành động để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân

Sáng 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm 5 ứng cử viên: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đỗ Đức Hiển, ĐBQH khóa XV hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Trịnh Thị Huyền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe 5 ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri 3 phường đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, gửi gắm kỳ vọng đối với các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Cử tri Nguyễn Ngọc Định (phường Bàn Cờ) mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế để đưa đất nước phát triển bền vững. Đồng thời, ĐBQH phải thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kể cả những vấn đề nhỏ trong đời sống hàng ngày.

Phân tích TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá nhưng cũng đối diện không ít thách thức, đặc biệt là hạ tầng đô thị, cử tri Nguyễn Thị Hiếu (phường Xuân Hòa) mong muốn, các ứng cử viên quan tâm tháo gỡ những “điểm nghẽn” của thành phố, nhất là vấn đề dân sinh như kẹt xe, ngập úng, ô nhiễm môi trường.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Đánh giá cao chương trình hành động từng ứng cử viên, cử tri Nguyễn Thị Huệ (phường Bàn Cờ) mong muốn, các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ sớm cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đề cập đến các công viên gần đây TPHCM khánh thành, mang lại không gian công cộng cho người dân thành phố, cử tri bày tỏ xúc động về việc Công viên số 1 Lý Thái Tổ được đưa vào sử dụng.

Theo cử tri Nguyễn Thị Huệ, đây là quyết tâm của lãnh đạo TPHCM, trong đó có vai trò của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Không gian công cộng này mang lại niềm vui và ý nghĩa thiết thực cho người dân khu vực trung tâm thành phố.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và đầy trách nhiệm của cử tri.

Đồng chí chia sẻ, sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri là niềm vinh dự rất lớn, nhưng đồng thời cũng là áp lực không nhỏ.

Chính sự tin tưởng đó đặt ra yêu cầu là các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH phải nỗ lực nhiều hơn, làm việc trách nhiệm hơn và hành động quyết liệt hơn, để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri.

Đồng chí chia sẻ thêm, việc xây dựng các công viên công cộng xuất phát từ mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân và tinh thần chống lãng phí, khi nhiều khu đất để trống nhiều năm cần được cải tạo, sử dụng hiệu quả.

Từ đó, thành phố huy động sự tham gia của doanh nghiệp trên tinh thần trách nhiệm xã hội, cùng chung tay tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đến nay, TPHCM có thêm những điểm đến để người dân tập thể dục, vui chơi, nâng cao sức khỏe và thụ hưởng tốt hơn thành quả phát triển của thành phố.

Cử tri tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết, thành phố ưu tiên bố trí các trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp để phục vụ phát triển y tế, giáo dục, công viên và các thiết chế cộng đồng.

Đồng thời, TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo hướng hiện đại, mang tầm khu vực, không chỉ chăm lo sức khỏe cho người dân thành phố mà còn cho người dân các tỉnh phía Nam.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh quan điểm phải nghĩ nhiều hơn đến người dân, bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực, từng bước tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu lớn hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin đến cử tri các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư giao thành phố tập trung giải quyết. Đó là giảm kẹt xe, xử lý ô nhiễm môi trường, chống ngập, bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng thành phố không ma túy và kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, thành phố đang tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ, công chức, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

