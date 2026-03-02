Thúc đẩy trụ cột hợp tác kinh tế Việt Nam - Hy Lạp trong lĩnh vực hàng hải và nông nghiệp

Chiều 2-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis nhân dịp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-2 đến ngày 5-3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis tại Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đánh giá cao những thành tựu nổi bật Hy Lạp đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp; nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như kinh tế biển, vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo...

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, các kênh; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác trên các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP)…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phát huy hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, đặc biệt là về hàng hải và nông nghiệp; đề nghị Quốc hội Hy Lạp tích cực hỗ trợ thúc đẩy các nước châu Âu sớm phê duyệt Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và Ủy ban châu ÂU (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ioannis Plakiotakis trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp và bày tỏ ấn tượng về đất nước Việt Nam tươi đẹp; khẳng định Hy Lạp mong muốn thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước trên cả kênh nghị viện và chính quyền, trong khuôn khổ Liên hợp quốc với vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ các sáng kiến của nhau trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, hợp tác ASEAN – EU, các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; ủng hộ chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế; nhấn mạnh việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao, hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên các vùng biển của khu vực và thế giới.

ANH PHƯƠNG