Phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ phải bàn giao phục vụ APEC 2027

Trong số các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027, hiện mới triển khai 2 khu chính là trung tâm hội nghị và cảng hàng không, các dự án khác chưa triển khai thi công; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, nhiều dự án hạ tầng quan trọng chưa lựa chọn được nhà đầu tư (xử lý rác thải, nước thải, nước sạch, cảnh quan, hạ tầng, chiếu sáng, cây xanh…).

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan phải tích cực vào cuộc, rà soát các nhiệm vụ được giao theo quy định, xác định các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như trong việc sáp nhập tỉnh để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ, nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khảo sát hiện trường dự án Trung tâm Hội nghị APEC

Phó Thủ tướng lưu ý, Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là sự kiện quốc tế quan trọng, Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thông qua 10 chính sách đặc thù cho tỉnh. Do đó, các bộ, ngành, UBND tỉnh An Giang (trước đây là tỉnh Kiên Giang) phải tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa. Bộ trưởng các bộ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tỉnh An Giang trong quá trình triển khai các dự án.

Về đầu tư Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hiện các quy định phân cấp đã đầy đủ, toàn diện, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao tài sản do Nhà nước đầu tư; tiến hành đánh giá tài sản do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư; đầu tư công trình bảo đảm hoạt động bay; xây dựng phương án bảo đảm hoạt động thông suốt của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

“Phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ phải bàn giao phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tối thiểu 3-6 tháng”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 7, nhất là các dự án, công trình thiết yếu (các nhà máy cấp nước sinh hoạt, nhà máy xử lý nước thải, rác thải, hồ chứa nước ngọt…). Với việc đẩy nhanh tiến độ, cần quan tâm đến chính sách thu hút nhà đầu tư.

Các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư và dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai rà phá bom mìn, khảo sát, thiết kế… phấn đấu khởi công đồng loạt các dự án, công trình trong dịp 19-8.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng, ACV… trong tổ chức vận hành, khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn bay và việc chuyển quyền khai thác sân bay từ ACV sang UBND tỉnh An Giang. Tập đoàn Sun Group đầu tư công trình với thiết kế mang tính văn hóa và giá trị cao, kiến trúc hiện đại, đáp ứng mục tiêu tự hào là công trình biểu tượng của Phú Quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín, tầm vóc và sự phát triển của Việt Nam trên thế giới.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang báo cáo rõ phương án đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, trong đó nêu rõ hình thức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, sự cần thiết chuyển từ danh mục dự án đầu tư công sang danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)..., lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định, đảm bảo hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ tổ chức Hội nghị APEC 2027.

LÂM NGUYÊN