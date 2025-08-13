Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5%, tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 đạt 2 con số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tăng trưởng trên cả 3 khu vực công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp - thủy sản và dịch vụ, chủ động thích ứng với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp gắn với cơ cấu lại thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Năm 2025, phấn đấu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 12%; xuất siêu 30 tỷ USD.

Cùng với đó, thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững; phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt 65 tỷ USD; khẩn trương đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả dịch tả heo châu Phi; nghiên cứu, triển khai các giải pháp phát hiện sớm, ngăn chặn, đẩy lùi các loại bệnh dịch phá hoại cây trồng, vật nuôi.

Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước; phấn đấu tốc độ tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt khoảng 12%.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, nghiên cứu, xây dựng mô hình "Cảng miễn thuế" để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 10-2025.

Ngành du lịch phấn đấu cả năm 2025 đạt ít nhất 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan và địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia… bảo đảm mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc, trên 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025; tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 và toàn bộ số vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, các tuyến đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030; nâng cấp, mở rộng đường bộ cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ lên quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch.

TPHCM, Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với người dân tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500; nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi áp dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 4.

Về ứng phó với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả nghị quyết về các giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại đối ứng với Hoa Kỳ sau khi được ban hành; xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, hỗ trợ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu…

LÂM NGUYÊN