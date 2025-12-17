Vụ “Cắt tỉa quá tay, mảng xanh trơ trụi”: Rà soát, rút kinh nghiệm công tác cắt tỉa cây xanh

Vừa qua, Báo SGGP đăng bài phản ánh về tình trạng cây xanh trên nhiều tuyến đường, một số công viên ở trung tâm TPHCM bị cắt tỉa trơ trụi làm mất mỹ quan đô thị, khiến nhiều người dân bức xúc. Sau khi bài đăng, Sở Xây dựng TPHCM đã có phản hồi về công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố hiện nay.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn thành phố thời gian qua cũng như thời gian tới được các đơn vị quản lý hạ tầng công viên cây xanh tổ chức thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị có năng lực chuyên ngành, đảm bảo thực hiện duy trì công tác bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh. Hiện nay, các nhà thầu chăm sóc bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn thành phố chịu sự theo dõi, kiểm tra của Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý, nên nhìn chung công tác chăm sóc, cắt tỉa tuân thủ theo quy định và kỹ thuật hiện hành. Về quy trình, hệ thống cây xanh được cắt tỉa 2 lần/năm.

Về kỹ thuật cắt tỉa, qua rà soát, ngoài một số trường hợp cây xanh được xử lý cắt tỉa cá biệt vì một số lý do (cây có nguy cơ mất an toàn cao, cây trong khu vực chịu tác động luồng gió mạnh, cây già cỗi, cây bị ảnh hưởng bởi việc thi công các công trình trên vỉa hè…) thì hầu hết các cây xanh trên các tuyến đường, khu vực được thực hiện cắt tỉa tuân thủ về mặt kỹ thuật. Các cây xanh được cắt tỉa đều đảm bảo khả năng phát triển cành tán, sinh trưởng phát triển bình thường về sau.

Biện pháp tác động cắt tỉa trong mùa mưa có sự ưu tiên về mặt an toàn trong điều kiện thời tiết nhiều dông lốc, hiện trạng hạ tầng, khác biệt về mặt sinh thái của từng loại cây trồng…, nên kỹ thuật cắt tỉa sẽ nhằm hạn chế cành nhánh nặng tán, vươn dài. Tuy nhiên, khi thành phố vào mùa khô, biện pháp tác động sẽ được điều chỉnh về mặt kỹ thuật cắt (giảm sinh khối cắt) đảm bảo hài hòa vừa an toàn, vừa tạo bóng mát cho đường phố.

Về ý kiến đóng góp của người dân, chuyên gia, Sở Xây dựng TPHCM ghi nhận và sẽ rà soát, rút kinh nghiệm để công tác cắt tỉa cây xanh đường phố luôn hài hòa giữa đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu về mặt cảnh quan, tạo bóng mát. Đồng thời, Sở Xây dựng rất mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Báo SGGP trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thành phố trong việc bảo vệ, gìn giữ công viên, mảng xanh, hệ thống cây xanh thành phố, “Vì một thành phố sạch - xanh và thân thiện với môi trường”.

MINH HẢI