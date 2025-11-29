Phần mềm cho hộ kinh doanh phải sát thực tế

Hội thảo bồi dưỡng kiến thức thuế cho các hộ kinh doanh lĩnh vực y học. Clip: MAI HOA

Hội thảo diễn ra sôi nổi, với rất nhiều câu hỏi được các hộ kinh doanh trong lĩnh vực y học đặt ra cho ngành thuế và các nhà cung cấp giải pháp.

Bác sĩ Võ Thị Đem, có phòng khám sản phụ khoa trên đường Hoàng Sa cho biết, việc chuyển đổi thuế khoán sang kê khai khiến nhiều người như bà đau đầu. Bà đã tìm hiểu nhiều giải pháp của các nhà cung cấp khác nhau, ngay tại hội thảo này cũng theo dõi rất kỹ, nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp nào thực sự phù hợp với mô hình của mình.

“Các phần mềm chưa sát thực tế hoạt động của phòng khám. Tôi đề nghị các nhà cung cấp giải pháp phần mềm phải ngồi lại với các hộ kinh doanh ở từng lĩnh vực, cùng làm để thiết kế ra sản phẩm có thể sử dụng được, không phải những sản phẩm ở… trên trời”, bác sĩ Đem nói và đề nghị Viettel hãy đến phòng khám của bà để cùng làm việc này.

Bác sĩ Võ Thị Đem phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MAI HOA

Ông Hồ Cao Việt, làm việc tại một phòng khám nha khoa cho biết trong lĩnh vực nha khoa, mức doanh thu 3 tỷ đồng không phải là nhiều. Bởi các vật tư liên quan đến ngành nha khoa có giá thành rất cao. Nhiều năm nay, ông vẫn tự mình nộp thuế khoán rất đơn giản, nhưng khi chuyển sang kê khai có thể sẽ phải thuê kế toán chuyên nghiệp làm thay, phát sinh thêm chi phí.

Đại diện một phòng khám nha khoa khác bày tỏ băn khoăn khi trao đổi qua điện thoại, cán bộ thuế cơ sở khẳng định dù là dịch vụ gì thì cũng phải chịu thuế 7%, gồm 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, theo quy định hiện nay, ngành nha khoa có các dịch vụ khám chữa bệnh không chịu thuế giá trị gia tăng, còn dịch vụ như thẩm mĩ, tẩy trắng răng… thì mới chịu thuế. “Căn cứ nào để xác định đâu là dịch vụ, đâu là khám chữa bệnh để làm cơ sở tính thuế?”, hộ kinh doanh này đặt câu hỏi.

Một hộ kinh doanh nha khoa đặt câu hỏi tại hội thảo. Ảnh: MAI HOA

Đại diện cơ quan thuế TPHCM trình bày tại hội thảo, ông Lương Việt Trường (Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác – Thuế TPHCM) chia sẻ với những băn khoăn của hộ kinh doanh, khi chuyển sang phương pháp quản lý thuế mới.

Đại diện Thuế TPHCM, Hội tư vấn và đại lý thuế TPHCM cùng nhà cung cấp Viettel trả lời các băn khoăn của hộ kinh doanh lĩnh vực y học. Ảnh: MAI HOA

Ông Lương Việt Trường cho biết, về mặt chính sách thuế, việc chuyển từ hộ khoán sang kê khai là chủ trương đã được Chính phủ và Bộ Chính trị quyết định, áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ ngày 1-1-2026. Vì vậy, dù quá trình chuyển đổi còn nhiều khó khăn, người kinh doanh “sống và làm việc theo pháp luật” thì phải thực hiện theo quy định mới.

Về việc bác sĩ Đem kiến nghị cho phép trừ chi phí trước khi tính thuế thay vì áp theo tổng doanh thu, ông Trường cho biết vấn đề này đã được nhiều đại biểu Quốc hội nêu, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, xem xét báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

MAI HOA