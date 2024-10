Pháp luật về đất đai có hiệu lực: Kỳ vọng thị trường bất động sản hồi phục

Giao dịch nhà đất tích cực hơn

Các chung cư đã qua sử dụng ở một số quận trung tâm vẫn được nhiều người quan tâm. Hồi trung tuần tháng 10 này, một gia chủ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, rao bán 2,3 tỷ đồng cho căn hộ 1 phòng ngủ, lầu 2, thang bộ, diện tích 42m², có sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ.

Sau 10 ngày rao bán, căn hộ này đã có người mua, khi chủ nhà giảm 30 triệu đồng. Cũng đầu tháng này, một gia đình ở quận Gò Vấp rao bán căn hộ có thời hạn sử dụng đã gần 10 năm, diện tích 62m2, có 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất. Dù chưa có sổ hồng, căn hộ này về tay chủ mới với giá 2,2 tỷ đồng. Ở các quận vùng ven 12, Gò Vấp, Tân Phú…, nhiều căn nhà liền thổ trong hẻm có giá 3-5 tỷ đồng/căn đang được người có nhu cầu an cư tìm kiếm khá nhiều.

Các căn hộ 2 phòng ngủ của chung cư Osimi (quận Gò Vấp) đang được nhiều người có nhu cầu an cư hỏi mua

Anh Nguyễn Thành Long, một môi giới lâu năm tại địa bàn quận 12, cho hay, do ngại bảng giá đất mới áp dụng trên địa bàn TPHCM sẽ khiến giá nhà đất tăng cao, từ quý 3-2024 đến nay, một số người đã xuống tiền “tậu” nhà trong hẻm.

Với phân khúc đất nền, tình hình im ắng hơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, dòng tiền đầu tư BĐS trên địa bàn TPHCM chưa mạnh, khi giá đất tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ… vẫn đứng yên. Dù vậy, một số văn phòng công chứng ở TPHCM gần đây nhộn nhịp hơn trước. Trong buổi sáng 25-10, một phòng công chứng trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) có 10 người đến làm thủ tục chuyển nhượng BĐS.

Trong khi đó, tại Văn phòng Công chứng Nhà Rồng (phường Thới An, quận 12), người đến công chứng giấy tờ nhà đất cũng rộn ràng. Ông Bùi Đức Cát, Trưởng Văn phòng Công chứng Nhà Rồng, chia sẻ, khoảng một tháng qua, hầu hết khách hàng là người lớn tuổi có nhu cầu sang tên nhà, đất cho con cái, và người mua nhà ở thực đến làm thủ tục...

Được gỡ vướng pháp lý, dự án mở bán chắc xôm tụ

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, các chủ đầu tư dự án BĐS tại TPHCM đã lên kế hoạch “ra hàng” từ quý 4 năm nay. Địa bàn TPHCM dự kiến có khoảng 12 dự án lên kế hoạch mở bán, không ít trong đó là những dự án cũ vừa được gỡ vướng pháp lý, với mức giá dự kiến cao hơn nhiều lần so với trước.

Sáng 25-10, nhiều khách hàng đến giao dịch bất động sản tại Văn phòng Công chứng Nhà Rồng (quận 12, TPHCM)

Cụ thể, tại TP Thủ Đức, dự án khu căn hộ DatXanhHomes Riverside khoảng 3.200 căn hộ (tên trước đây là Gem Riverside) do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư, đang được quảng cáo bán hàng rầm rộ trong quý 4 này. Năm 2018, dự án này từng được công bố giá bán từ 33 triệu đồng/m² và hiện có giá dự kiến từ 100 triệu đồng/m².

Cũng tại TP Thủ Đức, dự án Metro Star do C.T Group làm chủ đầu tư, vừa được gỡ vướng pháp lý. Trước đây dự án được công bố mức giá 38-40 triệu đồng/m², và hiện tầm 60 triệu đồng/m2 sau khi chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế từ quy mô 15 tầng lên 30 tầng...

Theo báo cáo thị trường BĐS TPHCM quý 4-2024, Công ty Savills Việt Nam nhận định, những tháng cuối năm 2024, một số dự án cơ sở hạ tầng tại TPHCM đã khá hoàn chỉnh, trong đó có cầu Nam Lý ở TP Thủ Đức và hầm chui Nguyễn Văn Linh ở quận 7, tuyến metro số 1 sắp đưa vào hoạt động..., sẽ tạo hấp lực cho thị trường BĐS. Quý 4 năm nay cũng sẽ có 6.700 căn hộ dự kiến lên sàn, trong đó có các dự án đáng chú ý như Vinhomes Grand Park - The Opus One và The Forest Gem.

Trong khi đó, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM, bảng giá đất điều chỉnh chưa tác động ngay đến thị trường BĐS do các dự án nhà ở thương mại hiện được định giá đất theo phương pháp thặng dư. Nhưng một thời gian sau, khi các chủ đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm dự án, người dân sẽ có tâm lý muốn giá cao hơn trước đây, khiến giá nhà tăng hơn.

Do vậy, các cơ quan quản lý nên có biện pháp kiểm soát hoạt động của giới đầu nậu, cò đất… Bởi nhóm đối tượng này có thể lợi dụng bảng giá đất điều chỉnh để đầu cơ, thổi giá. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định mới.

Không kéo dài thủ tục pháp lý dự án bất động sản Ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng Phòng Phát triển nhà và thị trường BĐS, Sở Xây dựng TPHCM, thông tin, sau khi Luật Nhà ở năm 2023 ban hành và Nghị định 100/2024/NĐ-CP có hiệu lực, TPHCM đã nghiên cứu tích hợp các bước thủ tục để các thủ tục được xem xét đồng thời. Trước mắt, đối với các thủ tục đầu tư là quy hoạch và đất đai khi ở bước chấp nhận đầu tư thì sẽ xem xét các yếu tố quy hoạch và yếu tố về thủ tục giao đất, cho thuê đất để xong bước chấp thuận chủ trương đầu tư thì qua các bước còn lại, như là quy hoạch 1/500, giao đất, tính tiền sử dụng đất thuận lợi và không kéo dài.

ĐỨC TRUNG