Phạt 50 triệu đồng, buộc tháo dỡ ki-ốt bán nước giải khát của quán bar tại bãi biển Nha Trang

Doanh nghiệp mở quán Bluesea Beach & Bar tại bãi biển trên đường Trần Phú bị UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xử phạt 50 triệu đồng và buộc tháo dỡ.

Ngày 9-1, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Biển Xanh (Công ty Biển Xanh), doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (quán Bluesea Beach & Bar).

Dù, ghế phục vụ khách du lịch của quán Bluesea Beach & Bar tại bãi biển Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo quyết định xử phạt, Công ty Biển Xanh có hai hành vi vi phạm gồm: không đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định; kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú.

Tổng mức xử phạt đối với hai hành vi là 50 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, UBND phường Nha Trang buộc doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, qua kiểm tra thực tế, UBND phường Nha Trang ghi nhận Công ty Biển Xanh đang khai thác dịch vụ đặt ghế, dù phục vụ khách du lịch, đồng thời kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quầy ki-ốt bãi biển phía Đông đường Trần Phú.

Căn cứ quy định quản lý bãi biển theo quyết định của TP Nha Trang (trước đây) ban hành năm 2015, phường Nha Trang yêu cầu doanh nghiệp không sử dụng quầy ki-ốt để tổ chức hoạt động ăn uống, giải khát tại khu vực bãi biển. Đáng chú ý, hợp đồng ký kết tháng 8-2025 giữa Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang và Công ty Biển Xanh về tổ chức hoạt động dịch vụ đặt dù tại bãi biển đã hết hiệu lực từ ngày 31-12-2025.

Trên cơ sở đó, UBND phường Nha Trang yêu cầu doanh nghiệp ngừng toàn bộ hoạt động dịch vụ tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú; đồng thời tháo dỡ công trình quầy ki-ốt tại khu vực số 4, lô số 5 do vi phạm nội dung hợp đồng. Thời hạn hoàn thành việc tháo dỡ chậm nhất đến hết ngày 10-1-2026.

