Đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang xuất hiện vết vá dù chưa khai thác

Dù chưa đưa vào khai thác, 13km đầu tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang đã xuất hiện nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, phải bóc lên thảm lại.

Hiện trạng đoạn cao tốc Vân Phong – Nha Trang xuất hiện vết vá. Thực hiện: HIẾU GIANG

Một đoạn mặt đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang xuất hiện 2 vết vá. Ảnh: HIẾU GIANG

Cuối tháng 12-2025, phóng viên Báo SGGP ghi nhận thực tế tại đoạn tuyến dài 13km (từ phía Nam cửa hầm Cổ Mã đến nút giao tại xã Vạn Ninh), cho thấy nhiều điểm mặt đường bị hư hỏng, tập trung chủ yếu tại km292 và km289.

Nhìn từ trên cao, 13km đầu tuyến cao tốc nêu trên (từ km285 - Km298) mặt đường có nhiều vết vá, có vị trí hư hỏng với diện tích khá lớn. Người dân sinh sống hai bên tuyến cao tốc cho biết, thời gian qua có thấy công nhân đưa máy móc đến thảm lại lớp nhựa mới.

Một vị trí vết vá có diện tích khá lớn. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang (thuộc Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng), các điểm hư hỏng phát sinh chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lũ. Ban đầu, hư hỏng chỉ ở quy mô nhỏ, tuy nhiên đơn vị đã chủ động mở rộng phạm vi khắc phục nhằm bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn và chất lượng công trình. Đến nay, các vị trí hư hỏng đã được xử lý xong.

Dù công trình đã cơ bản hoàn thành từ tháng 9-2025, song đoạn tuyến này vẫn chưa chính thức thông xe, do đang chờ các đơn vị quản lý đường bộ thẩm định, phê duyệt. Phương án tổ chức, điều tiết giao thông, đặc biệt tại khu vực nút giao gần hầm Cổ Mã cần được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa vào vận hành.

13km đầu tuyến cao tốc có nhiều vết vá mặt đường trong khi chưa đưa vào khai thác. Ảnh: HIẾU GIANG

Tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng. Tuyến dài 83,35km, điểm đầu nối phía Nam cửa hầm Cổ Mã (xã Đại Lãnh) gần quốc lộ 1, điểm cuối giao với cao tốc Nha Trang – Cam Lâm. Trong đó, 70,3km (đoạn từ xã Vạn Ninh đến xã Diên Thọ) đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 19-4.

HIẾU GIANG