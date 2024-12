Phát Đạt ra mắt dự án nhà ở Quy Nhơn Iconic

Ngày 3-12, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác lớn là Big Four, Realty Holdings và Liên danh G.Empire - Mai Việt Land, đồng thời tổ chức sự kiện bốc thăm chọn sản phẩm đợt 1 dự án nhà ở Quy Nhơn Iconic cho các đối tác.

Với hàng loạt dự án đang triển khai và chiến lược kinh doanh mới, PDR đã lựa chọn các đơn vị có năng lực, thế mạnh phù hợp với từng dự án cụ thể để triển khai các sản phẩm bất động sản ra thị trường.

Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn chiến lược bất động sản Big Four đảm nhận vai trò hoạch định chiến lược kinh doanh, marketing và xây dựng thương hiệu cho ba dự án: Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1&2 (Bình Dương), Khu phức hợp nghỉ dưỡng Poulo Condor và Khu phức hợp nghỉ dưỡng Serenity Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Big Four sẽ cung cấp giải pháp toàn diện từ xây dựng chiến lược, kiểm soát triển khai, định giá bán, đến tư vấn chính sách bán hàng.

Dãy nhà xây đang hoàn thiện tại dự án nhà ở Quy Nhơn Iconic. Ảnh: Lương Thiện

Dự án Quy Nhơn Iconic (Khu đô thị Bắc Hà Thanh) tại Bình Định do Realty Holdings thực hiện tư vấn phát triển sản phẩm và phân phối, tiếp thị. Dự án hiện đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý và các hạng mục xây dựng, thi công. Với vị trí đắc địa và quy hoạch đồng bộ, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư và kinh doanh của người dân địa phương mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Liên danh G.Empire Group và Mai Việt Land được giao trọng trách phân phối và tiếp thị độc quyền hai dự án trọng điểm khác tại Đà Nẵng và Bình Định, lần lượt là dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ Như Nguyệt và dự án Q1 Tower số 1 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và tệp khách hàng lớn, G.Empire Group và Mai Việt Land hứa hẹn sẽ cùng với Phát Đạt mang đến những làn gió mới cho thị trường miền Trung.

Bốc thăm chọn sản phẩm đợt 1 của dự án bắc Hà Thanh (dự án Quy Nhơn Iconic)

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, PDR đã tổ chức bốc thăm chọn sản phẩm giai đoạn 1 của dự án Quy Nhơn Iconic (Bắc Hà Thanh, Bình Định). Tại đây, toàn bộ rổ hàng đã được các đối tác đăng ký và bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên để đảm bảo sự công bằng, minh bạch, khẳng định sự tự tin trong việc cung ứng ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao của PDR.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa PDR và các đối tác.

Dự án Quy Nhon Iconic có diện tích 43,16ha, nằm dọc quốc lộ 19, giáp với thành phố Quy Nhơn và nằm trên cung đường huyết mạch kết nối sân bay Phù Cát và trung tâm thành phố Quy Nhơn. Dự án gồm 1.422 sản phẩm đất nền, biệt thự và nhà phố thương mại, được thiết kế hiện đại, đặc biệt trải dài 2,5 km giáp sông Hà Thanh. PDR kỳ vọng sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực từ dự án này ngay trong quý 4-2024, đóng góp đáng kể vào kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

LƯƠNG THIỆN