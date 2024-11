Phát động cuộc thi tìm hiểu văn hóa, con người Sóc Trăng

Tỉnh đoàn Sóc Trăng vừa tổ chức lễ phát động 2 cuộc thi trực tuyến: cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn - Hội - Đội và văn hóa vùng đất, con người Sóc Trăng; cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động 2 cuộc thi trực tuyến

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống Đoàn - Hội - Đội và văn hóa vùng đất, con người Sóc Trăng diễn ra từ ngày 18-11 đến 7-12-2024. Người tham gia sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các nội dung: truyền thống lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; các hoạt động, phong trào, chương trình Đoàn, Hội, Đội; lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Sóc Trăng; các di sản văn hóa, lễ hội, trên địa bàn tỉnh…

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật An ninh mạng diễn ra từ ngày 18-11 đến 27-11-2024. Các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Luật An ninh mạng 2018; bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Nghị định số 53/2022/ NĐ-CP ngày 15-8-2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; cuộc vận động Ứng xử văn minh trên không gian mạng giai đoạn 2020-2030…

Phát biểu tại lễ phát động, bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết, các cuộc thi nhằm góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức, vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời nâng cao hiểu biết về pháp luật, tạo thói quen tích cực về các hành vi ứng xử trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đều có thể tham gia cuộc thi tại địa chỉ: https://thitructuyentinhdoan. vnptsoctrang.vn.

TINH ANH