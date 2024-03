Phát hiện 4 cơ sở vi phạm khi kiểm tra độ tuổi khán giả xem phim

Tại buổi gặp gỡ, ông Phạm Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở VH-TT TPHCM, cho biết, qua thực hiện và rà soát, Thanh tra Sở đã kiểm tra 7 cơ sở, phát hiện 4 cơ sở có vi phạm cho người chưa đủ 18 tuổi vào xem phim Mai, vi phạm hành vi “Không bảo đảm người xem phim đúng độ tuổi theo phân loại phim" tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 và Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo".

Ông Phạm Văn Dũng cũng thông tin, mức xử phạt các trường hợp vi phạm sẽ từ 60 đến 80 triệu đồng, theo đúng Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Khi được hỏi hoạt động kiểm tra đối với các rạp chiếu phim từ trước đến nay được tiến hành như thế nào, ông Dũng cũng thông tin thêm: “Về mặt quản lý nhà nước, hoạt động kiểm tra diễn ra thường xuyên chứ không phải nhắm vào phim Mai. Việc quản lý phim của các cụm rạp trên địa bàn thành phố theo đúng Thông tư 05/2023 của Bộ VH-TT-DL về Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo và các cụm rạp phải phổ biến đúng”.

Trước đó, ngày 21-2, Thanh tra Bộ VH-TT-DL có Công văn số 14 TTr-VHGĐ gửi Thanh tra các Sở VH-TT-DL; Sở VH-TT về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh tại rạp chiếu phim sau khi có thông tin về việc một số cụm rạp phổ biến phim Mai, khâu kiểm soát vé khá lỏng lẻo, để "lọt" nhiều khán giả dưới 18 tuổi mua vé xem phim.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở VH-TT TPHCM đã có Công văn số 39/TTS ngày 21-2 về tăng cường kiểm tra xử lý hành vi vì phạm quy định pháp luật về phổ biến phim trên địa bàn TPHCM gửi Phòng VH-TT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Sau khi có công văn, Phòng VH-TT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ VH-TT-DL đến các lực lượng kiểm tra trên địa bàn, trong đó có Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường.

Trả lời nội dung báo chí nêu về thông tin, hình ảnh việc cơ quan chức năng kiểm tra độ tuổi khán giả trong rạp, đại diện Sở VH-TT TPHCM cho biết: “Sự việc công an vào rạp kiểm tra độ tuổi người xem phim Mai xảy ra tại phường Nguyễn Cư Trinh là do Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường thực hiện, trong đó có công an phường là thành viên Tổ kiểm tra. Việc kiểm tra làm theo đúng quy định pháp luật.