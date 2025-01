Ngày 5-1, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết đang điều tra vụ người dân phát hiện bộ xương người dưới mương nước trên địa bàn.

Khu vực nơi phát hiện xương người

Tối 4-1, người dân đi soi cá ở khu vực mương nước gần Khu công nghiệp Khánh Đông (huyện Hóc Môn) hốt hoảng khi phát hiện 1` thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương nên báo công an.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi

Sáng 5-1, công an hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Do thi thể đã phân huỷ từ lâu nên công an chưa xác định được danh tính cũng như độ tuổi.

HOÀNG HIẾU