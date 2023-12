Phát hiện xác tàu cổ tại bãi biển Hội An

Ngày 26-12, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã cử người xuống hiện trường nơi người dân phát hiện chiếc tàu gỗ cổ tại bãi biển thuộc phường Cẩm An để kiểm tra.