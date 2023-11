Phát sóng trực tiếp 2 sự kiện giải trí đình đám

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2023: 8 giờ ngày 19-11

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 72 diễn ra từ ngày 3-11 tại El Salvador, với sự tham gia của hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chung kết cuộc thi sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 19-11 tại Nhà thi đấu José Adolfo Pineda, ở Thủ đô San Salvador, El Salvador.

Cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới: Đánh dấu sự tham gia lần đầu của đại diện Pakistan; sự trở lại của một số đại diện Đan Mạch, Ai Cập, Guyana, Hungary, Ireland, Kazakhstan, Latvia, Mông Cổ, Na Uy và Zimbabwe sau nhiều năm vắng mặt.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho phép phụ nữ đã lập gia đình và phụ nữ có con tham gia tranh tài. Colombia và Guatemala chọn đại diện là người đẹp đã sinh con và có gia đình. Trong khi đó, người đẹp đến từ Hà Lan và Bồ Đào Nha là những phụ nữ chuyển giới thứ hai, ba tham gia cuộc thi - sau Ángela Ponce của Tây Ban Nha vào năm 2018.

Mùa giải Miss Universe 2023 được đánh giá khá khốc liệt khi liên tục đổi mới luật chơi và quy tụ hàng loạt người đẹp dày dạn kinh nghiệm, có danh hiệu tại các cuộc thi.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là người đẹp Bùi Quỳnh Hoa, sinh năm 1998, quê Hà Nội, cao 1,75m, số đo 3 vòng 83-60-94cm. Cô từng giành ngôi vị Hoa hậu Áo dài Việt Nam thế giới 2017, đạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022, Siêu mẫu Quốc tế 2022.

Lễ trao giải âm nhạc MAMA: Từ 14 giờ ngày 28 và 29-11

MAMA 2023 (Mnet Asian Music Awards) là giải thưởng âm nhạc mở màn cho mùa lễ hội giải thưởng của Hàn Quốc vào dịp cuối năm. Chủ đề lễ trao giải năm nay là One I Born.

Để trở thành chủ nhân chiếc cúp danh giá của MAMA 2023, những ngôi sao âm nhạc phải có sản phẩm được phát hành trong thời gian từ 22-10-2022 đến 30-9-2023. Trong danh sách các ứng viên sáng giá, Jisoo (BlackPink) và Jimin (BTS) là hai cái tên đang làm mưa làm gió tại khá nhiều hạng mục.

Jisoo cùng hit Flower góp mặt tổng cộng 6 hạng mục đề cử. Jimin - thành viên BTS là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất với 8 đề cử với tư cách nghệ sĩ solo.

Diễn ra trong 2 ngày, MAMA 2023 quy tụ dàn sao đình đám: Ateez, Niziu, Riize, Tvxq, Xikers, &Team, Boynextdoor, El7z Up, Enhypen, (G)I-Dle, Kep1er, Le Sserafim, Seventeen, Tomorrow x Together, Dynamic Duo, Lee Young Ji, JUST B, TREASURE, Monika…

Thông tin từ ban tổ chức, sân khấu của lễ trao giải năm nay sẽ được phân chia theo 3 chủ đề chính: Mama Mega, Mama Super và Mama Wonder, với những phần trình diễn được dàn dựng riêng kết hợp giữa các nghệ sĩ và vũ công các nước.

Diễn viên Park Bo Gum và ca sĩ Jeon Somi đảm nhận vai trò MC của lễ trao giải.