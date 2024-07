Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng

Sáng 11-7, Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp cùng Hội Tin học TPHCM (HCA), Liên minh Chuyển đổi số TPHCM (DTA), Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số TPHCM (DXCenter) tổ chức hội thảo “Chính quyền số và An toàn thông tin”, nhằm chia sẻ thực trạng an toàn thông tin khi thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình iTech Expo 2024, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12-7, tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12, TPHCM).

Quang cảnh hội thảo

Từ năm 2023, chính quyền số bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích cho cả chính quyền và người dân tại Việt Nam, đây là một trong những mục tiêu chiến lược quốc gia được ưu tiên hàng đầu. Chính quyền số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý hành chính, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải tiến chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy người dân tham gia vào các hoạt động của chính quyền… Song hành với đó là nguy cơ mất an toàn thông tin, đánh cắp dữ liệu trên không gian mạng, đã đặt ra nhiều thách thức về đảm bảo an ninh thông tin khi triển khai thực hiện.

Bà Phạm Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc QTSC phát biểu tại hội thảo

Bà Phạm Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc QTSC, cho rằng, chính quyền số mang lại nhiều lợi ích, không những hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội tốt hơn mà còn hỗ trợ hiệu quả các hoạt động của chính quyền, cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ… Bên cạnh những lợi ích, quá trình triển khai chính quyền số vẫn còn nhiều thách thức đan xen, có thể kể đến như về hạ tầng công nghệ chưa đạt yêu cầu; nhận thức về kỹ năng số, các quy định, chính sách và đặc biệt là vấn đề bảo mật an ninh thông tin của các đơn vị chưa cao.

Hiện nay, tại Việt Nam, việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của chính quyền là một thách thức lớn, điển hình là các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, tình trạng dữ liệu cá nhân bị lộ ở mức báo động, kéo theo hàng loạt hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục xảy ra ngày càng tinh vi và phức tạp thông qua các công nghệ tiên tiến như AI, deepfake, Ransomware…

Theo thống kê của Trung tâm viễn thông QTSC, chỉ trong nửa đầu năm 2024 đã có hơn 5.000 vụ tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Các hình thức tấn công phổ biến hiện nay là tấn công có chủ đích (APT) vào các cơ sở trọng yếu như tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp lớn (tăngkhoảng 9% so với cùng kỳ năm trước), mục tiêu các nhóm tin tặc tấn công nhắm vào những dữ liệu quan trọng​. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, có đến gần 400 website của các cơ quan nhà nước và tổ chức giáo dục bị hacker tấn công, chèn mã quảng cáo cờ bạc, cá độ…

Số lượng và mức độ phức tạp của các cuộc tấn công mạng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, với các phương thức tấn công ngày càng tinh vi. Ngoài ra, các nhóm tin tặc còn tấn công nhắm vào dữ liệu người dùng thông qua tin nhắn, email giả mạo, khai thác lỗ hổng phần mềm trên thiết bị di động… Điều này không chỉ gây ra rủi ro về mất mát dữ liệu mà còn có thể phát tán mã độc và các nội dung xấu.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Phòng an toàn thông tin, Trung tâm viễn thông QTSC chia sẻ về thực trạng an toàn thông tin trong năm 2024

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Phòng an toàn thông tin, Trung tâm viễn thông QTSC cho biết, Ransomware đang là mối đe dọa hàng đầu của cơ quan chính quyền, doanh nghiệp hiện nay. Trong nửa đầu năm 2024, các cuộc tấn công ransomware tăng 35% so với năm ngoái, gây thiệt hại về kinh tế rất lớn; đa phần các nhóm tin tặc khai thác lỗ hổng bảo mật trong phần mềm và hệ thống để tấn công, đánh cắp, mã hóa dữ liệu. Trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang đầu tư, tăng ngân sách cho an ninh mạng (tăng 30% so với năm trước), có đến hơn 70% các tổ chức lớn đã có kế hoạch triển khai giải pháp an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

“Việc đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số là vấn đề cấp thiết, nhằm bảo vệ dữ liệu quan trọng của cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân khỏi các mối đe dọa khi hoạt động trên không gian số. Do đó, cần xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo ATTT, như nâng cao khả năng dự phòng sao lưu dữ liệu, xây dựng hạ tầng thông tin để kịp thời phát hiện, ứng phó trước các cuộc tấn công mạng. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức về đảm an toàn thông tin cá nhân cho người dân khi hoạt động trên không gian mạng”, ông Nguyễn Thanh Lâm, nhấn mạnh.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Liên minh chuyển đổi số TPHCM chia sẻ tại hội thảo

Còn theo ông Phí Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Liên minh chuyển đổi số TPHCM, nhận định, các tập đoàn lớn về CNTT tại Việt Nam có những tiềm lực mạnh để giải quyết những bài toán rất lớn của quốc gia nhưng chưa đáp ứng được các giải pháp mang tính chi tiết và phù hợp với chính quyền số các cấp. Chính vì vậy, Liên minh Chuyển đổi số TPHCM đã liên kết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số nhằm tạo ra sức mạnh, đồng hành cùng chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào sự phát triển của chính quyền số.

Thông qua hội thảo, Liên minh chuyển đổi số TPHCM, mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm, góp sức về công nghệ, giải pháp… nhằm phục vụ cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và tại TPHCM nói riêng.

BÙI TUẤN