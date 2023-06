Phát triển kinh tế phải đảm bảo quốc phòng - an ninh

Ngày 13-6, Thành ủy TPHCM - Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm và giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì hội nghị có: Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Tham dự hội nghị còn có: Trung tướng Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Bùi Huy Biết, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư Lệnh Bộ tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị, TPHCM là địa bàn trọng điểm không chỉ về kinh tế, mà còn đại bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh của của cả nước, trong khu vực và quốc tế. Vì thế, cần có sự tập trung đầu tư của Trung ương đối với TPHCM, cũng như sự nỗ lực của TPHCM trong việc đầu tư cho mình. Đầu tư không chỉ là nguồn vốn mà còn là sự quan tâm lãnh đạo, theo dõi chỉ đạo, kiểm tra giám sát, uốn nắn kịp thời.

TPHCM là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước, nhưng thời gian qua, kinh tế bị suy giảm, năng lực cạnh tranh so với đô thị cả trong nước, khu vực, thế giới cũng bị giảm sút. Khi kinh tế giảm sút thì quốc phòng - an ninh bị thách thức. Chính vì vậy, đầu tư phát triển kinh tế phải gắn liền với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hội nghị cũng đã đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng, củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, hội nghị cũng làm rõ những ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn TPHCM trong thời gian tới.