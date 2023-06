Phạt tù con trai chém mẹ đẻ

Theo hồ sơ, Tùng là người có tiền sử nghiện ma túy và sống cùng mẹ đẻ. Quá trình sinh sống, do ảnh hưởng của ma túy nên Tùng có biểu hiện tâm thần, có xu hướng bạo lực và đã nhiều lần đe dọa, hành hung mẹ đẻ.

Đêm ngày 22-8-2022, Tùng nằm ngủ ở tầng 3, mẹ đẻ nằm tầng 1. Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Tùng tỉnh dậy, thấy nhiều khói nên đi xuống (do trước đó bà H. dùng giấy đốt để đuổi chuột). Thấy vậy, Tùng rất bực, nhìn quanh cửa ra vào thấy chiếc ô nên Tùng đến lấy vụt vào đầu, người mẹ đẻ. Bị đánh, bà H. đỡ khiến gãy xương cả 2 tay. Mặc dù van xin con trai nhưng Tùng tiếp tục lấy dao chém nhiều nhát vào người bà H.

Vào thời điểm trên, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu, nhưng do cửa nhà bà H. đóng, nên đã báo công an phường. Sau khi gây án, Tùng ra ngoài thì bị công an bắt giữ, đưa về trụ sở. Bà H. được đưa đi cấp cứu nên thoát chết, tổn hại sức khỏe 27%.

Kết quả điều tra cho thấy, Tùng phạm tội do "ngáo" ma túy...